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Gopalganj News: प्रशांत किशोर की जीत की खुशी में जनसुराज समर्थकों ने बांटी मिठाई

By Manish Kumar
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: पंचदेवरी के भगवती नगर बाजार में जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर की जीत पर समर्थकों ने खुशी मनाई। मिठाई बांटकर बधाई दी गई। कार्यक्रम का नेतृत्व किशोर दुबे ने किया, जिन्होंने कहा कि यह जीत जनसुराज के विचार और जनता के विश्वास की जीत है।

प्रशांत किशोर की जीत की खुशी में जनसुराज समर्थकों ने बांटी मिठाई
प्रशांत किशोर की जीत की खुशी में जनसुराज समर्थकों ने बांटी मिठाई

Gopalganj News: पंचदेवरी। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर की जीत की खुशी में सोमवार को पंचदेवरी प्रखंड के भगवती नगर बाजार में जनसुराज समर्थकों ने जमकर खुशी मनाई। इस दौरान समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी और बाजार में लोगों के बीच मिठाई का वितरण किया। कार्यक्रम का नेतृत्व जनसुराज नेता एवं सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष किशोर दुबे ने किया। इस अवसर पर किशोर दुबे ने कहा कि प्रशांत किशोर की जीत जनसुराज की विचारधारा और जनता के विश्वास की जीत है। उन्होंने कहा कि जनता ने बदलाव और बेहतर व्यवस्था के पक्ष में अपना समर्थन दिया है।

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जीत की खुशी में कार्यकर्ताओं और समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। कार्यक्रम के दौरान जनसुराज के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। ( रिपोर्ट - निराला ओझा )

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Manish Kumar

लेखक के बारे में

Manish Kumar

शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।


परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।


करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।


शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।


पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।


विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन

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