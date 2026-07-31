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Gopalganj News: मुंशी प्रेमचंद का साहित्य सामाजिक चेतना का आधार : प्राचार्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: भोरे में बीपीएस कॉलेज के हिन्दी विभाग ने मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई। प्राचार्य डॉ. विनोद कुमार सुमन ने प्रेमचंद के साहित्य की सामाजिक चेतना और मानवीय मूल्यों की महत्ता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में वक्ताओं ने प्रेमचंद की रचनाओं के माध्यम से समाज को संवेदनशील बनाने की प्रेरणा दी।

Gopalganj News: मुंशी प्रेमचंद का साहित्य सामाजिक चेतना का आधार : प्राचार्य

Gopalganj News: भोरे।एक संवाददाता बीपीएस कॉलेज भोरे में शुक्रवार को हिन्दी विभाग की तरफ से मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राचार्य डॉ. विनोद कुमार सुमन ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य सामाजिक चेतना, मानवीय मूल्यों और यथार्थ का सशक्त आधार है। जो आज भी समाज को नई दिशा देने का कार्य कर रहा है। इससे पूर्व मुंशी प्रेमचंद के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं पुष्पांजलि अर्पित की गयी। वक्ताओं ने कहा कि प्रेमचंद ने किसानों, मजदूरों, वंचितों और शोषित वर्ग के जीवन-संघर्ष को अपनी लेखनी के माध्यम से अमर बना दिया। हिन्दी विभागाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि प्रेमचंद की रचनाएं समाज को संवेदनशील, मानवीय और उत्तरदायी बनने की प्रेरणा देती हैं।

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मौके पर डॉ. फिरोज आलम, डॉ. शशिकांत, डॉ. अभय राकेश, डॉ. रवीन्द्र चौधरी, डॉ. वीर बहादुर, डॉ. विनय सिंह यादव, डॉ. अर्जुन यादव एवं डॉ. बबलू दास , शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मी व छात्र आदि थे।

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