Gopalganj News: घर का ताला तोड़कर बीस लाख रुपए मूल्य के आभूषण की चोरी
Gopalganj News: उचकागांव के डोड़ापुर गांव में चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर बीस लाख के गहने और अन्य सामान चुरा लिया। घर का मालिक अभिनव आलोक अपने बीमार पिता का इलाज कराने गोरखपुर एम्स गए थे, जहाँ उनके पिता की मृत्यु हो गई। लौटने पर परिवार को चोरी की जानकारी मिली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Gopalganj News: उचकागांव, एक संवाददाता। स्थानीय थाने के डोड़ापुर गांव में एक घर का ताला तोड़कर चोरों ने बीस लाख के गहने सहित अन्य सामान की चोरी कर ली। बताया गया कि उक्त अभिनव आलोक अपने सेवानिवृत्त शिक्षक पिता योगेंद्र राय का सुगर और किडनी में दिक्कत आने पर इलाज कराने के लिए एक सप्ताह पूर्व घर में ताला लगाकर गोरखपुर एम्स में गए हुए थे। जहां उनके पिता की इलाज के क्रम में निधन हो गया। जिसके बाद रोते-बिलखती अपनी मां, पत्नी व बच्चों के साथ गुरुवार की देर रात जब पिता का शव लेकर अपने घर पर पहुंचे तो घर के मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ पाया।
देखे तो पता चला की दिवान पलंग के अंदर उनकी मां द्वारा छुपाकर रखे गए लगभग बीस लाख के गहने, नगद रुपये, इंवर्टर की बैट्री चोरों ने चोरी कर ली है। सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस की ट्रेनी दरोगा नीतू कुमारी, व जमदार आसिफ रसूल खान ने वहां पहुंच कर जांच पड़ताल की। मामले में पीड़ित अभिनव आलोक के आवेदन पर प्राथमिकी करने के बाद पुलिस जांच कर रही है।
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