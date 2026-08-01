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Gopalganj News: विजयीपुर में घर के सामने खड़ी बाइक चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: विजयीपुर के धोबवल पटखौली गांव में शुक्रवार रात चोरों ने एक बाइक चुरा ली। बाइक के स्वामी चंदन मद्धेशिया, जो धर्मदेव के पुत्र हैं, ने थाने में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Gopalganj News: विजयीपुर में घर के सामने खड़ी बाइक चोरी

Gopalganj News: विजयीपुर। स्थानीय थाने के धोबवल पटखौली गांव में शुक्रवार की रात में चोरों ने घर के सामने खड़ी एक बाइक चोरी कर ली। मामले में बाइक स्वामी धर्मदेव मद्धेशिया के पुत्र चंदन मद्धेशिया ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है।

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