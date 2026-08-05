Gopalganj News: खजुहटी गांव में तारकोल पिलाकर चोरी करने के मामले में सात पर प्राथमिकी
Gopalganj News: सिधवलिया के खजुहटी गांव में युवक संजय सिंह के साथ जबरन जहर पिलाकर हत्या के प्रयास का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पड़ोस के लोगों पर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
Gopalganj News: सिधवलिया। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के खजुहटी गांव में शुक्रवार की रात युवक को बंधक बनाकर जबरन जहर पिलाकर हत्या के प्रयास के चर्चित मामले में जांच ने नया मोड़ ले लिया है।
जांच के कार्यवाही
इलाज के दौरान होश में आए पीड़ित संजय सिंह के फर्द बयान के आधार पर पुलिस ने सात लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पीड़ित ने अपने बयान में पड़ोस के लोगों पर आंख में जहरीला पदार्थ डालने, जबरन कीटनाशक पिलाकर हत्या करने की कोशिश करने तथा घर से सामान चोरी करने का आरोप लगाया है।
पुलिस की अग्रिम कार्रवाई
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस मामले में अनुसंधान करने के साथ ही आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस के अनुसार, पीड़ित के फर्द बयान के आधार पर बैकुंठपुर थाना में कांड दर्ज किया गया है। मामले में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत सात लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। अनुसंधान की जिम्मेदारी एसआई केशव कुमार को सौंपी गई है। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी टू राजेश कुमार ने बताया कि पीड़ित का फर्द बयान दर्ज होने के बाद विधिसम्मत कार्रवाई की गई है। जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं बैकुंठपुर के अपर थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार ने बताया कि पुलिस पीड़ित के बयान के अलावा कॉल डिटेल रिकॉर्ड , एफएसएल रिपोर्ट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। इससे पहले एफएसएल टीम घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटा चुकी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर चुकी है। जिसमें एक महिला की तस्वीर सामने आई थी। (रिपोर्ट-रवि रंजन कुमार महेंद्र)
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंManish Kumar
शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।
परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।
करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।
पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।
विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन
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