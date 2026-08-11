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Gopalganj News: मॉडल सदर अस्पताल में बाइक चोरी करते सीवान का युवक रंगे हाथ धराया

By Manish Kumar
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: गोपालगंज में मॉडल सदर अस्पताल परिसर से बाइक की चोरी करते एक युवक को रंगे हाथ पकड़ा गया। युवक सीवान जिले का रहनेवाला है। मामला नगर थाना पुलिस को सौंपा गया, जिसने पूछताछ के बाद युवक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है।

मॉडल सदर अस्पताल में बाइक चोरी करते सीवान का युवक रंगे हाथ धराया
मॉडल सदर अस्पताल में बाइक चोरी करते सीवान का युवक रंगे हाथ धराया

Gopalganj News: गोपालगंज। मॉडल सदर अस्पताल परिसर से सोमवार की देर शाम बाइक की चोरी करते एक युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। पकड़ा गया युवक सीवान जिले का रहनेवाला बताया जा रहा है। युवक को नगर थाने की पुलिस के हवाले कर दिया गया। जहां पुलिस की टीम उससे पूछताछ कर रही है।

घटना का विवरण

घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सोमवार को थावे थाने के एकडेरवा गांव के स्व. किशुन गुप्ता का 32 वर्षीय पुत्र रविन्द्र कुमार गुप्ता किसी काम से मॉडल सदर अस्पताल में बाइक से आया था। वहअपनी बाइक अस्पताल परिसर में खड़ी कर तीसरी मंजिल पर कुछ से चला गया। काम करने के बाद वह वापस नीचे आ रहा था तो उसकी नजर बाइक पर पड़ी। युवक ने देखा कि उसकी बाइक में एक शख्स चाबी लगाकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद युवक आनन-फानन में अपनी बाइक के पास पहुंचा और दूसरी चाबी से बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करने वाले युवक को पकड़ लिया। इसके बाद मौके पर मौजूद सुरक्षागार्डों को बुलाकर उन्हें सौंप दिया।

पुलिस की कार्रवाई

सूचना मिलने के बाद नगर थाने की पुलिस क्यूआरटी के साथ मौके पर पहुंची और पकड़े गए युवक को लेकर थाने पर चली गई। पूछताछ के दौरान पकड़ा गया युवक ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पकड़े गए युवक के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। (रिपोर्ट-अभिजीत किशोर)

प्रश्न और उत्तर

यह घटना कहाँ हुई थी?
यह घटना गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल परिसर में हुई थी।
Manish Kumar

लेखक के बारे में

Manish Kumar

शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।


परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।


करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।


शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।


पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।


विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन

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