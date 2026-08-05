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Gopalganj News: आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार व पठन-पाठन बंद करने का आरोप

By Manish Kumar
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: पंचदेवरी प्रखंड की सेमरिया पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को पोषाहार नहीं मिल रहा है और पढ़ाई का कार्य बाधित हो रहा है। ग्रामीणों ने इस मामले की जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने केंद्र की स्थिति को सही करने की अपील की है।

आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार व पठन-पाठन बंद करने का आरोप
आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार व पठन-पाठन बंद करने का आरोप

Gopalganj News: पंचदेवरी प्रखंड की सेमरिया पंचायत के वार्ड संख्या 11 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को पोषाहार नहीं मिलने और पठन-पाठन का कार्य बाधित होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में ग्रामीण मनीष कुमार मिश्र ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर मामले की जांच कराने और दोषी पाए जाने पर संबंधित सेविका एवं सहायिका के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

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शिकायतें और आरोप

ग्रामीण ने आरोप लगाया है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को नियमित रूप से पोषाहार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इसके साथ ही केंद्र पर बच्चों के पठन-पाठन की व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रही है। इससे केंद्र से जुड़े बच्चों और उनके अभिभावकों में नाराजगी है। अन्य ग्रामीणों का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्देश्य बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के साथ-साथ पोषण उपलब्ध कराना है। ऐसे में यदि केंद्र पर बच्चों को निर्धारित सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो इसकी जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

स्थानीय प्रशासन की भूमिका

वार्ड सदस्य पवन कुमार और उप सरपंच ने भी मामले की जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने प्रखंड प्रशासन से आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति की जांच करने और बच्चों को नियमित रूप से पोषाहार एवं शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।

समस्या का व्यापक प्रभाव

लोकायन मंच के जिला संयोजक कौशल किशोर मिश्रा ने कहा कि केवल सेमरिया पंचायत के एक आंगनबाड़ी केंद्र की ही नहीं, बल्कि प्रखंड क्षेत्र के अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई केंद्रों पर बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं और केंद्रों के नियमित संचालन को लेकर ग्रामीणों की ओर से शिकायतें सामने आती रहती हैं।

आगे की कार्रवाई

प्रशासन को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को नियमित रूप से पोषाहार मिल रहा है या नहीं और केंद्रों पर पठन-पाठन की व्यवस्था सही ढंग से संचालित हो रही है या नहीं। उन्होंने पूरे प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच कर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को क्यों पोषाहार नहीं मिल रहा?
ग्रामीण मनीष कुमार मिश्र ने आरोप लगाया है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर नियमित रूप से पोषाहार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।
Manish Kumar

लेखक के बारे में

Manish Kumar

शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।


परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।


करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।


शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।


पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।


विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन

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