Gopalganj News: चार पंचायतों के शिविर में 90 फीसदी मामले निपटाए
Gopalganj News: बरौली में चार पंचायतों के शिविर में 90 फीसदी मामलों का समाधान किया गया। शिविर के दौरान राशन कार्ड और वृद्धावस्था पेंशन सहित कई सरकारी योजनाओं से जुड़े आवेदनों का निष्पादन किया गया। स्थानीय विधायक ने कहा कि शिविर का उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान करना और सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है।
Gopalganj News: चार पंचायतों के शिविर में 90 फीसदी मामले निपटाए खबर के साथ फोटो है। बरौली। एक संवाददाता प्रखण्ड की मोगल बिरेचा, देवापुर, महोदीपुर पकड़िया व सरेया नरेंद्र पंचायतों में बुधवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पूर्व से प्राप्त विभिन्न सरकारी योजनाओं से संवंधित 90 फीसदी आवेदनों का निष्पादन किया गया। बताया गया कि पूर्व में राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन योजना, सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं से संवंधित आवेदन प्राप्त किए गए थे, जिनका निष्पादन शिविर में किया गया। मौके पर स्थानीय जदयू विधायक मंजीत कुमार सिंह ने कहा कि सहयोग शिविर का उद्देश्य केवल शिकायतें सुनना नहीं, बल्कि सरकार को जनता के द्वार तक पहुँचाना और समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित करना है।
इसी संकल्प के साथ प्रत्येक विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को जनहित सर्वोपरि रखते हुए पूरी जवाबदेही के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया। शिविर में बीडीओ अजित कुमार रौशन, सीओ प्रशांत कुमार, मुखिया सह मुखिया संघ के प्रखण्ड अध्यक्ष पंकज कुमार श्रीवास्तव, मुखिया बीरेंद्र सिंह सहित संवंधित पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मी व ग्रामीण उपस्थित थे।
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