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फायरिंग से दहला गोपालगंज का थावे, झगड़े के बीच चली गोली से मच गई अफरातफरी; एक घायल

May 01, 2026 10:20 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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गोपालगंज जिले के थावे में शुक्रवार को आपसी विवाद में फायरिंग हो गई। गोलीबारी से अफरातफरी मच गई। गोली लगने से एक युवक घायल हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

Gopalganj News: बिहार के गोपालगंज जिले के थावे में शुक्रवार को गोलीबारी से अफरातफरी मच गई। नारायणपुर हाई स्कूल के समीप आपसी विवाद में गोली चलने से एक युवक जख्मी हो गया। घायल युवक की पहचान जाहिर खान के रूप में की जा रही है। बताया जाता है कि करीब 20 से 25 लोगों के बीच हुए विवाद के दौरान अचानक गोली चल गई, जो जाहिर खान को लग गई। गोली लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे।

घटना की सूचना मिलते ही थावे थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से पीतल की गोली भी बरामद की है। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी हुई है और घटना में शामिल लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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