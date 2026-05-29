गोपालगंज में बड़ा हादसा, गंडक नदी पार करने के दौरान डूबीं तीन किशोरियां; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
Bihar News: गोपालगंज के मोहम्मदपुर में गंडक नदी पार करने के दौरान तीन किशोरियां गहरे पानी में डूब गईं। तीनों खेती के काम से जा रही थीं, जिनकी तलाश जारी है।
Bihar News: बिहार के गोपालगंज जिले से एक बेहद दर्दनाक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गंडक नदी पार करने के दौरान तीन लड़कियां पानी के तेज बहाव में बह गईं। इस हादसे के बाद से तीनों लड़कियां लापता हैं और नदी में उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में कोहराम मच गया है और स्थानीय प्रशासन व पुलिस बल की टीम मौके पर पहुंचकर लापता किशोरियों की तलाश में जुट गई है।
खेती के काम से तैरकर नदी पार कर रही थीं तीनों लड़कियां
यह घटना जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरिया घाट पर घटित हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, तीनों किशोरियां अन्य दिनों की तरह अपने खेतों में काम करने के उद्देश्य से गंडक नदी के उस पार जा रही थीं। नदी पार करने के लिए वे तीनों तैरकर आगे बढ़ रही थीं। इसी दौरान पानी की गहराई का अंदाजा न मिलने के कारण वे तीनों अचानक गहरे पानी में चली गईं और तेज धारा की चपेट में आकर नदी में डूब गईं। नदी में लापता हुई इन किशोरियों की पहचान स्थानीय टंडसपुर गांव की रहने वाली लड़कियों के रूप में की गई है। सूत्रों के अनुसार, डूबी हुई लड़कियों में चंदन यादव की दो बेटियां और मजिस्टर राय की एक बेटी शामिल है। लड़कियों के डूबने की खबर मिलते ही पीड़ितों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे टंडसपुर गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है।
खराब मौसम और तेज बारिश के बीच SDRF की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय मोहम्मदपुर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी फौरन डुमरिया घाट पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम को भी राहत और बचाव कार्य के लिए रवाना कर दिया गया है। हालांकि, इलाके में चल रही तेज हवाओं, खराब मौसम और भारी बारिश के कारण नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने और बच्चियों को ढूंढने में गोताखोरों को भारी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
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