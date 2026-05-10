गोपालगंज में सनसनी, खेत में मिली 15 वर्षीय किशोरी की लाश; पहचान में जुटी 5 जिलों की पुलिस
Bihar Crime News: गोपालगंज के बैकुंठपुर में सड़क किनारे खेत से 15 वर्षीय अज्ञात किशोरी का शव मिला है। पुलिस दुष्कर्म और जहर देकर हत्या की आशंका जता रही है। पांच जिलों की पुलिस पहचान में जुटी है।
Bihar Crime News: बिहार के गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के गम्हारी दियारा इलाके में रविवार की सुबह सड़क किनारे एक खेत में 15 वर्षीय अज्ञात किशोरी का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह-सुबह जब ग्रामीण खेत की तरफ गए, तो वहां किशोरी की लाश देखकर उनके होश उड़ गए। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है।
साक्ष्य छिपाने के लिए फेंका गया शव
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सदर-2 एसडीपीओ राजेश कुमार फौरन पुलिस बल और एफएसएल (FSL) की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की गहन जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार, मृतका के नाक से झाग निकल रहा था और उसके हाथ-पैर पूरी तरह से अकड़े हुए थे। घटनास्थल की स्थिति को देखकर पुलिस की शुरुआती जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने किशोरी की हत्या किसी अन्य जगह पर की है और उसकी पहचान व साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को रात के अंधेरे में लाकर यहां सड़क किनारे खेत में फेंक दिया गया।
दुष्कर्म, जहर और प्रेम प्रसंग के एंगल पर जांच
इस खौफनाक वारदात के पीछे पुलिस कई गंभीर एंगल्स पर जांच कर रही है। नाक से झाग निकलने के कारण जहर देकर हत्या किए जाने का शक गहरा गया है। इसके साथ ही पुलिस दुष्कर्म के बिंदु पर भी गंभीरता से छानबीन कर रही है। प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले के तार किसी 'प्रेम प्रसंग' से भी जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। एसडीपीओ राजेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि मौत के असल कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।
पहचान में जुटी 5 जिलों की पुलिस
फिलहाल मृतका की शिनाख्त पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। मामले के जल्द खुलासे के लिए पुलिस टेक्निकल सेल और टावर डंप टीम की पूरी मदद ले रही है। गोपालगंज पुलिस ने किशोरी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उसकी तस्वीर पड़ोसी जिलों- सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी की पुलिस को भी भेज दी है। पुलिस को उम्मीद है कि तस्वीर के जरिए मृतका के परिजनों का जल्द पता लगाया जा सकेगा और कातिलों को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश किया जाएगा।