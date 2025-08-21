गोपालगंज में लड़की के वायरल वीडियो पर हो गया बवाल, 17 साल के लड़के की चाकू लगने से मौत

गोपालगंज जिले के विशंभरपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम को एक लड़की का वीडियो वायरल करने को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत्त हो गई। दोनों गुटों के बीच मारपीट और चाकूबाजी होने लगी। इसी दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे एक लड़के की चाकू लगने से मौत हो गई।

बिहार के गोपालगंज जिले में गुरुवार देर शाम एक लड़की के वायरल वीडियो को लेकर बवाल हो गया। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और चाकूबाजी हुई। इस दौरान बीच-बचाव करने आए एक लड़के की चाकू लगने से मौत हो गई। वहीं, दोनों गुटों के 5 अन्य लोग घायल हुए हैं। इनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना विशंभरपुर थाना क्षेत्र के रमजीता गांव की है। मृतक की पहचान मटिहानिया गांव निवासी नागेंद्र श्रीवास्तव के 17 साल के बेटे ऋतिक श्रीवास्तव के रूप में हुई है।

सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेजा। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, किसी लड़की का वीडियो वायरल करने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। देखते ही देखते विवाद मारपीट और चाकूबाजी में बदल गया। ऋतिक झगड़े के दौरान बीच-बचाव करने गया था। तभी उसे चाकू लग गया।