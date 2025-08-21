Gopalganj ruckus over girl viral video 17 year old boy stabbed to death गोपालगंज में लड़की के वायरल वीडियो पर हो गया बवाल, 17 साल के लड़के की चाकू लगने से मौत, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsGopalganj ruckus over girl viral video 17 year old boy stabbed to death

गोपालगंज में लड़की के वायरल वीडियो पर हो गया बवाल, 17 साल के लड़के की चाकू लगने से मौत

गोपालगंज जिले के विशंभरपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम को एक लड़की का वीडियो वायरल करने को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत्त हो गई। दोनों गुटों के बीच मारपीट और चाकूबाजी होने लगी। इसी दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे एक लड़के की चाकू लगने से मौत हो गई।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, हमारे संवाददाता, गोपालगंजThu, 21 Aug 2025 09:54 PM
बिहार के गोपालगंज जिले में गुरुवार देर शाम एक लड़की के वायरल वीडियो को लेकर बवाल हो गया। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और चाकूबाजी हुई। इस दौरान बीच-बचाव करने आए एक लड़के की चाकू लगने से मौत हो गई। वहीं, दोनों गुटों के 5 अन्य लोग घायल हुए हैं। इनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना विशंभरपुर थाना क्षेत्र के रमजीता गांव की है। मृतक की पहचान मटिहानिया गांव निवासी नागेंद्र श्रीवास्तव के 17 साल के बेटे ऋतिक श्रीवास्तव के रूप में हुई है।

सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेजा। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, किसी लड़की का वीडियो वायरल करने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। देखते ही देखते विवाद मारपीट और चाकूबाजी में बदल गया। ऋतिक झगड़े के दौरान बीच-बचाव करने गया था। तभी उसे चाकू लग गया।

इस घटना में एक पक्ष से सल्लेहपुर गांव निवासी सुरेंद्र सिंह के पुत्र पुनीत सिंह और प्रशांत सिंह घायल हुए हैं। वहीं, दूसरे पक्ष से रमजीता गांव निवासी कन्हैया महतो के पुत्र रंजीत कुमार महतो, रोहित कुमार महतो और सोनू कुमार महतो घायल हो गए। इनमें सोनू कुमार की हालत नाजुक बताई जा रही है। विश्वंभरपुर थानाध्यक्ष मुकेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों के फर्द बयान दर्ज करने के साथ आगे की कार्रवाईकीजारहीहै।