गोपालगंज में मौत की अफवाह के बाद बवाल, भीड़ ने पुलिस की गाड़ी फूंकी
संक्षेप: गोपालगंज में सड़क हादसे के बाद अफवाह फैलने पर भीड़ ने पुलिस वाहन फूंक दिया। इस घटना के बाद पुलिस ऐक्शन में आ गई है। SP ने कहा है कि दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल हालात सामान्य है।
गोपालगंज में रविवार की शाम एक सड़क हादसे ने माहौल को अचानक तनावपूर्ण बना दिया। हादसे के तुरंत बाद फैली अफवाह ने भीड़ को इतना उत्तेजित कर दिया कि लोगों ने पुलिस वाहन में आग लगा दी। पुलिस को हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल तक करना पड़ा। हालांकि प्रशासन का कहना है कि अब स्थिति पूरी तरह सामान्य है।
कैसे हुआ हादसा?
घटना शाम करीब 6:30 से 7:00 बजे के बीच हुई। तीन युवक एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही एक स्कॉर्पियो को बचाने के दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और दुर्घटना हो गई। बाइक सवार तीनों युवक घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।
अफवाह ने बिगाड़ा माहौल
हादसे के कुछ ही देर बाद मौके पर यह अफवाह फैल गई कि बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। बस फिर क्या था, घटनास्थल पर मौजूद भीड़ भड़क गई और लोगों ने गुस्से में पुलिस वाहन को आग के हवाले कर दिया। अचानक हुई इस हरकत से पुलिस भी हैरान रह गई।
दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई: SP अवधेश दीक्षित
गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “अभी ये साफ नहीं है कि हादसा किस वाहन से हुआ। जांच में स्पष्ट होगा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। जिस भी व्यक्ति ने उपद्रव किया है, उसकी पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।” एसपी ने बताया कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया।