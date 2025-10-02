Gopalganj notorious don Suresh Yadav shot dead in Kolkata accused in several murders गोपालगंज के कुख्यात डॉन सुरेश यादव का मर्डर, कोलकाता में सरेआम गोलियों से भूना, Bihar Hindi News - Hindustan
गोपालगंज के कुख्यात डॉन सुरेश यादव का मर्डर, कोलकाता में सरेआम गोलियों से भूना

गोपालगंज के कुख्यात डॉन सुरेश यादव की कोलकाता में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। वह मुखिया हत्याकांड, ट्रिपल मर्डर जैसे गंभीर आपराधिक केस में आरोपी था। गोपालगंज पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। 

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, गोपालगंजThu, 2 Oct 2025 05:33 PM
बिहार के गोपालगंज जिले के कुख्यात डॉन सुरेश यादव की पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हत्या कर दी गई। हावड़ा के संध्या बाजार में सुरेश को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। यह वारदात मंगलवार रात को हुई। सुरेश यादव पर गोपालगंज में कई मर्डर केस समेत अन्य आपराधिक मामले चल रहे थे। बिहार पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी। वह कोलकाता में छिपकर रह रहा था। सुरेश यादव की हत्या गैंगवार या आपसी रंजिश में किए जाने की आशंका है। हावड़ा पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सूत्रों के मुताबिक सुरेश यादव पिछले कुछ महीनों से कोलकाता में छिपकर रह रहा था। उस पर गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर, मुखिया हत्या, रंगदारी, अपहरण और हथियार तस्करी जैसे दो दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। इन मामलों में वह फरारी काट रहा था। घटना की पुष्टि करते हुए गोपालगंज पुलिस ने कहा है कि हावड़ा पुलिस के साथ मिलकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान के आधार पर हत्यारों की पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि हत्यारे फायरिंग के बाद भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गए। जिस वक्त यह मर्डर हुआ उस समय बाजार में दुर्गा पूजा के अवसर पर भारी भीड़ थी। बाइक सवार दो अपराधियों ने भीड़ का फायदा उठाया और अंधाधुंध फायरिंग कर फरार हो गए।

गोली लगने से घायल सुरेश यादव को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुरेश यादव पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। उस पर समता पार्टी के नेता गिरीश सिंह समेत ट्रिपल मर्डर, तिरविरवा पंचायत मुखिया अमरजीत यादव की हत्या, 1995 में विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवार रहे मुन्ना सिंह की हत्या का आरोप था। सीवान के अपराधी राका तिवारी की हत्या समेत 20 से ज्यादा आपराधिक केस उस पर दर्ज थे।

इसके पहले भी दो बार सुरेश यादव को गोली लगी, लेकिन दोनों बार वह बच निकला था। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने हत्या से जुड़े इस मामले की जांच के लिए गोपालगंज पुलिस से संपर्क किया है। हत्या की इस वारदात से गोपालगंज में अपराध जगत में हलचल मच गई है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि सुरेश यादव के पुराने प्रतिद्वंद्वियों या गिरोहों की इसमें कोई भूमिका है या नहीं।