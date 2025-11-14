Gopalganj District Result LIVE: गोपालगंज की 6 सीटों पर कौन आगे? 2020 में 4 NDA तो 2 MGB जीता था
संक्षेप: Gopalganj District Seats Overall Results: गोपालगंज जिले की बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे और हथुआ कुल 6 विधानसभा सीटों में से 2020 में चार पर एनडीए को जीत मिली थी, जबकि महागठबंधन को दो सीटों से संतोष करना पड़ा था।
Gopalganj District Seats Overall Results: गोपालगंज जिले की विधानसभा सीटों बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे (SC) और हथुआ कुल छह पर मतगणना शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। साढ़े आठ बजे से ईवीएम खुलेंगे। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में गोपालगंज ज़िले में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का दबदबा रहा था। जिले की 6 में से 4 सीटों पर NDA को जीत मिली, जबकि महागठबंधन को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा था।
सुबह 8 बजे- मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।
एनडीए में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 3 सीटें और जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) को 1 सीट मिली थीं। बरौली में राम प्रवेश राय (BJP), गोपालगंज में कुसुम देवी (BJP) का कब्जा है। पूर्व विधायक सुभाष सिंह के निधन के बाद कुसम जीतीं थीं। कुचायकोट में अमरेंद्र कुमार पांडेय (JDU), भोरे में सुनील कुमार (JDU), बैकुंठपुर में प्रेम शंकर यादव (RJD) और हथुआ में राजेश कुमार सिंह (RJD) जीते थे।
इस बार मैदान में उतरे मुख्य प्रत्याशी
गोपालगंज
सुभाष सिंह (BJP)
ओम प्रकाश गर्ग (कांग्रेस)
हथुआ (Hathua)
रामसेवक सिंह (जेडीयू)
राजेश कुशवाहा (RJD)
बैकुंठपुर (Baikunthpur)
मिथिलेश तिवारी (BJP)
प्रेम शंकर यादव (RJD)
बरौली (Barauli)
मंजित सिंह (जेडीयू)
दिलीप सिंह (RJD)
कुचायकोट (Kuchaikote)
अमरेंद्र कुमार पांडे (JDU)
हरिनारायण कुशवाहा (RJD)
भोरे (SC) (Bhore)
सुनील कुमार (JDU)
धन्नंजय (सीपीआई)
मतगणना केंद्रों पर 14 टेबल के साथ एक अतिरिक्त टेबल
ईवीएम के वोटों की गिनती के लिए हर मतगणना हॉल में 14+1 टेबल की व्यवस्था की गई है। 14 टेबल पर ईवीएम के वोटों की गिनती और एक टेबल सहायक निर्वाची पदाधिकारी संचालित करने के लिए लगाया गया है। प्रत्येक टेबल पर एक मतगणना सुपरवाइजर, एक मतगणना सहायक और एक माइक्रो प्रेक्षक हैं। हर टेबल पर भी उम्मीदवारों गणना अभिकर्ता (काउंटिंग एजेंट) नियुक्त किए गए हैं। डाक मतपत्रों की गणना के लिए अलग टेबल लगा है। इस पर भी उम्मीदवारों के गणना अभिकर्ता नियुक्त हैं। जिन विधानसभा क्षेत्रों में कम बूथ हैं, वहां न्यूनतम 25 राउंड और जिन क्षेत्रों में अधिक बूथ हैं, वहां 30 या अधिक राउंड गिनती हो सकती है।
