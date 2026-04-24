ज्वेलरी शॉप लूटने आए बदमाशों की फायरिंग में युवक की मौत, भीड़ ने लुटेरे की कर दी हत्या
गोपालगंज जिले के भोरे स्थित लाल छापर बाजार में शुक्रवार दोपहर को ज्वेलरी शॉप लुटने पहुंचे 6 बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई। गुस्साई भीड़ ने एक लुटेरे की पीट-पीटकर हत्या कर दी।
Gopalganj News: बिहार के गोपालगंज जिले में गुरुवार को ज्वेलरी शॉप लूटने आए बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने एक लुटेरे को पीट-पीटकर मार डाला। यह घटना भोरे थाना क्षेत्र के लाल छापर बाजार की है। घटना के बाद बाजार में अफरातफरी मच गई। ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश करने वाले तीन अन्य अपराधी को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।
भोरे थाना क्षेत्र के लाला छापर बाजार स्थित दीपक ज्वेलर्स एंड बर्तन भंडार में शुक्रवार की दोपहर करीब ढाई बजे हथियारबंद अपराधियों ने लूट की कोशिश की। दुकानदार के विरोध करने पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी। इसमें बगल के दुकानदार के भाई पवन वर्मा घायल हो गए। वहीं, भागने के क्रम में घिरता देख बदमाश द्वारा फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई।
यह घटना शुक्रवार दोपहर करीब ढाई बजे की है। जानकारी के अनुसार लाला छापर बाजार स्थित दीपक ज्वेलर्स एवं बर्तन भंडार में हथियारबंद अपराधी लूट की नीयत से घुस गए। दुकानदार ने जब विरोध किया तो लुटेरों ने फायरिंग कर दी। गोलीबारी में पास के दुकानदार के भाई पवन वर्मा घायल हो गए।
गोली चलने से पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। लूट की कोशिश नाकाम होते देख लुटेरे वहां से भागने लगे। तभी स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया। खुद को घिरता देख लुटेरों की ओर से फिर फायरिंग की गई। इस दौरान गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई।
इसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने एक अपराधी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और किसी तरह लुटेरे को भीड़ से छुड़ाकर एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने अपराधियों की बाइक में आग लगा दी।
दो बाइक पर 6 लुटेरे आए थे
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दो बाइक पर सवार छह अपराधी दुकान पर पहुंचे थे और हथियार के बल पर लूटपाट का प्रयास करने लगे। विरोध करने पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और भागने लगे। चंवर के रास्ते मठिया की ओर भाग रहे अपराधियों में से एक ने घिरता देख फायरिंग कर दी। इसमें गोली लगने से सिसई टोला मठिया निवासी पंचा मिश्र के 32 वर्षीय पुत्र डबल मिश्र की मौके पर ही मौत हो गई।
इसके बाद ग्रामीणों ने दो अन्य अपराधियों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। घटना की सूचना पर भोरे थाना एवं जगतौली ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची। हथुआ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आनंद मोहन गुप्ता ने भी पहुंचकर मामले की जांच की।
मक्के के खेत में छिपा लुटेरा, हो गई मॉब लिंचिंग
बताया जा रहा है कि ज्वेलरी शॉप में लूट के असफल प्रयास के बाद सभी बदमाश अलग-अलग दिशा में भागने लगे। तीन लुटेरों को तो लोगों ने खुद ही पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। जबकि एक लुटेरा लोगों एवं पुलिस की नजर से बचकर कुछ दूर मक्के के खेत में जाकर छिप गया। जैसे ही ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी। लोग वहां पहुंचे और भीड़ ने पीट-पीटकर उसकी वहीं पर हत्या कर दी। मृत बदमाश की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने वहां पहुंचकर उसके शव को जब्त कर लिया।
(भोरे से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।