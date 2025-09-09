gopal mandal controversial remark on jdu leader bulo mandal video viral अब जेडीयू नेता बुलो मंडल पर गोपाल मंडल के बिगड़े बोल, महिला नेत्री पर कहा- वोट मांगने आए तो भगा देना, Bihar Hindi News - Hindustan
अब जेडीयू नेता बुलो मंडल पर गोपाल मंडल के बिगड़े बोल, महिला नेत्री पर कहा- वोट मांगने आए तो भगा देना

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, नवगछिया, भागलपुरTue, 9 Sep 2025 08:54 AM
बिहार में भागलपुर जिले के गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल का एक वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस्माईलपुर प्रखंड क्षेत्र के एक कार्यक्रम के वीडियो में विधायक पूर्व सांसद और जदयू के ही नेता बुलो मंडल के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करते दिख रहे हैं। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान ऐसे किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

वायरल वीडियो में विधायक लोगों से अंगिका में कहते नजर आ रहे है कि इस्माईलपुर को प्रखंड भी हमने ही बनवाया है, यहां के लोगों के एक मात्र शुभचिंतक हम ही हैं। हमने ही यहां पर बिजली-सड़क लाई है। विधायक बोले- चुनाव का समय है। बहुत लोग आएंगे वोट लेने। राजद का एक आदमी है जो सांसद और विधायक का चुनाव हार गया है वह भी वोट मांगने आएगा। ऐसे तो नाम नहीं लेना चाहते थे लेकिन बता देते हैं- उनका नाम बुलो मंडल है। उनको वोट नहीं देना है।

पूर्व सांसद के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करते हुए भगा देने की बात कही। इतना ही नहीं एक महिला नेत्री का बिना नाम लिए कहा- वह भी वोट मांगने आएगी। उसको भी भगा देना है। किसी को नहीं घुसाने दीजियेगा। विधायक ने कहा कि हम गरीबों के लिए हर समय तैयार रहते हैं। जरूरत पड़ती है तो बंदूक भी गरीबों के लिए उठाते है। गरीब के वोट से ही हम जीतते हैं। वीडियो के बारे में विधायक गोपाल मंडल ने इतना ही कहा कि वह इस्माईलपुर लोगों से मिलने गए थे, कुछ समस्याओं पर बात करने गए थे। वही इस संबंध में पूर्व सांसद बुलो मंडल ने कहा कि वह उनकी बातों का नोटिस नहीं लेते और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।

