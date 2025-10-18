फूट-फूटकर रोने लगे गोपाल मंडल; निर्दलीय नामांकन पर्चा भरा, नीतीश कुमार पर कही यह बात
संक्षेप: Bihar Chunav: जदयू से टिकट कटने के बाद गोपाल मंडल ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन कर दिया। सभा में वे अपने समर्थकों के बीच नीतीश कुमार का नाम लेकर रोने लगे।
Bihar Election: भागलपुर के गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल ने जनता दल यूनाइटेड से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। नॉमिनेशन सभा में गोपाल मंडल फूट-फूटकर रोने लगे। रोते रोते उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कह दी। चार बार के विधायक गोपाल मंडल का पत्ता साफ कर दिया गया है। पूर्व सांसद बुलो मंडल को जदयू ने एनडीए प्रत्याशी के रूप में गोपालपुर से उतारा है। टिकट कटने की आशंका के बीच गोपाल मंडल पटना में सड़क पर धरने पर बैठ गए लेकिन बात नहीं बनी।
शनिवार को गोपाल मंडल ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में उनसे समर्थक जुटे। पर्चा भरने के बाद जनसभा में भाग लिया। इस दौरान गोपाल मंडल बोलते-बोलते रोने लगे। यह देकर उनके समर्थक नारेबाजी करने लगे। रोते रोते गोपाल मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार को कभी नहीं छोड़ेंगे। वे नीतीश कुमार की जय का नारा भी लगाने लगे।