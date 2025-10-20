Hindustan Hindi News
बागी बिगाड़ेंगे NDA का खेल? गोपाल मंडल, आसमां परवीन समेत कई निर्दलीय ठोक रहे ताल

संक्षेप: भागलपुर के गोपालपुर के जदयू विधायक नरेंद्र नीरज उर्फ गोपाल मंडल का टिकट कट गया है। उनकी जगह पूर्व सांसद शैलेंद्र उर्फ बुलो मंडल को जदयू का टिकट मिला है। इससे नाराज गोपाल मंडल ने निर्दलीय पर्चा भरा है।

Mon, 20 Oct 2025 09:48 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए घटकदलों के कई नेता टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद गए हैं। ये सभी बागी चुनाव में एनडीए के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। हालांकि, भाजपा के शीर्ष नेताओं की पहल पर कई बागियों ने अपना नामांकन वापस लिया है। बावजूद कई बागी चुनाव मैदान में अब भी डटे हैं। चुनाव में इन बागियों को जनता कितना तरजीह देती है, यह तो नतीजा आने पर साफ होगा। मगर इनके मैदान में उतरने की चर्चा खूब है।

भागलपुर के गोपालपुर के जदयू विधायक नरेंद्र नीरज उर्फ गोपाल मंडल का टिकट कट गया है। उनकी जगह पूर्व सांसद शैलेंद्र उर्फ बुलो मंडल को जदयू का टिकट मिला है। इससे नाराज गोपाल मंडल ने निर्दलीय पर्चा भरा है। महुआ से वर्ष 2020 में जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ी आसमां परवीन इस बार निर्दलीय मैदान में हैं। एनडीए के तहत यह सीट लोजपा (आर) के खाते में चली गयी है। लोजपा (आर) ने यहां संजय सिंह को टिकट दिया है, जो वर्ष 2020 के चुनाव में भी इसी पार्टी से मैदान में थे।

तब, जदयू दूसरे और लोजपा आर यहां तीसरे नंबर पर रही थी। इस सीट पर रालोमो का भी दावा था, पर अंतत: यह लोजपा (आर) के खाते में गई। यही स्थिति छपरा में है। यहां भाजपा के टिकट की प्रमुख दावेदार राखी गुप्ता चुनाव लड़ने की तैयारी में थीं। मगर भाजपा ने छोटी कुमारी को प्रत्याशी बनाया है। इससे नाराज राखी निर्दलीय नामांकन कर दिया। सीवान की सुरक्षित सीट दरौली में भाजपा के बागी मनोज राम निर्दलीय उतर गए हैं। यह सीट भी लोजपा (आर) को चली गई है। यहां पर महागठबंधन से भाकपा माले के उम्मीदवार चर्चित विधायक सत्यदेव राम हैं।

