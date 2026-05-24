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पिता के सामने बेटी को खींच ले जाने लगा बदमाश, पटना के होटल में पॉलिटेक्निक छात्रा के साथ कांड

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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रात में नशे में धुत एक बदमाश होटल के कमरे से छात्रा को पिता की मौजूदगी में खींचकर ले जाने लगा। शोर मचाने पर पिता की नींद खुल गई जिससे वह बच गई। पिता ने जब मीडिया कर्मियों को व्यथा बताई तो फूट-फूटकर रोने लगे।

पिता के सामने बेटी को खींच ले जाने लगा बदमाश, पटना के होटल में पॉलिटेक्निक छात्रा के साथ कांड

बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर छात्रा की आबरू के साथ खिलवार किया गया। बेगूसराय की छात्रा पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने पटना गई थी। रात में नशे में धुत एक बदमाश होटल के कमरे से उसे पिता की मौजूदगी में खींचकर ले जाने लगा। शोर मचाने पर पिता की नींद खुल गई जिससे वह बच गई। मजबूर पिता ने जब मीडिया कर्मियों को व्यथा बताई तो फूट-फूटकर रोने लगे। रूपसपुर थाना पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस वारदात से पटना में होटल की अंदरूनी व्यवस्था और लापरवाही की पोल खुल गई है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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