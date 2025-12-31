जसीडीह-झाझा रेलखंड के डाउन ट्रैक से हटा मालगाड़ी का मलबा, अप ट्रैक बंद; इन ट्रेनों के रूट बदले
Bihar Train Accident: जिन ट्रेनों का रूट बदला है उनमें मधुपुर-आनंद विहार हमसफर एक्सप्रेस, टाटानगर-बक्सर एक्सप्रेस, हावड़ा-पटना एक्सप्रेस, हावड़ा-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, कोलकाता-गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस, हावड़ा-अमृतसर मेल और हावड़ा-नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस शामिल हैं।
Bihar Train Accident: सिमुलतला स्टेशन के पास बड़ुआ नदी के पुल पर मालगाड़ी हादसे के 67 घंटे बाद मंगलवार शाम 5.50 बजे झाझा से धनबाद के लिए एक मालगाड़ी रवाना की गई। इसे डाउन ट्रैक पर चलाया गया। पटना-हावड़ा रेल रूट पर रात में यात्री ट्रेन का परिचालन भी शुरू कर दिया गया। 15028 गोरखपुर-संबलपुर मौर्य एक्सप्रेस रात करीब 10 बजे झाझा पहुंची। रात करीब 10.22 बजे ट्रेन टेलवा हॉल्ट के पास पुल से गुजरी, जहां मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी।
वहीं अप ट्रैक पर अभी परिचालन शुरू नहीं किया जा सका है। डाउन ट्रैक को क्लीयर कर दिन में लाइट इंजन चलाकर सफल ट्रायल किया गया। आसनसोल रेल मंडल के पीआरओ बिपला बाउरी ने बताया कि दोनों ट्रैक से क्षतिग्रस्त बोगी को हटा दिया गया। वहीं, झाझा स्टेशन मास्टर रविकांत माथुरी ने बताया कि मंगलवार शाम 4.30 बजे डाउन लाइन काे क्लीयरेंस दिया गया है।
झाझा से एक मालगाड़ी को धनबाद के लिए 5.50 बजे खोला गया। ऐहतियात के तौर पर घटनास्थल पर कॉशन के साथ 10 किलोमीटर स्पीड के साथ मालगाड़ी चलाई गई। ट्रेन ने सफलतापूर्वक पुल पार कर लिया। इसी क्रम में अप लाइन पर भी युद्धस्तर पर काम जारी है। मंगलवार शाम 7.20 बजे एक मालगाड़ी झाझा से पानागढ़ के लिए भी डाउन लाइन पर रवाना की गई।
इन ट्रेनों का बदला गया मार्ग
मधुपुर-आनंद विहार हमसफर एक्सप्रेस, टाटानगर-बक्सर एक्सप्रेस, हावड़ा-पटना एक्सप्रेस, हावड़ा-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, कोलकाता-गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस, हावड़ा-अमृतसर मेल और हावड़ा-नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस शामिल हैं। ट्रेनों को प्रधानखुंटा, धनबाद और गया के रास्ते चलाया जा रहा है। पटना-जसीडीह एक्सप्रेस सहित कुछ मेमू ट्रेनों को झाझा स्टेशन पर ही शॉर्ट टर्मिनेट या शॉर्ट ओरिजिनेट किया जा रहा है।
आज भी रद्द रहेंगी हावड़ा-पटना जनशताब्दी
सोमवार और मंगलवार को निर्धारित समय पर जनशताब्दी का परिचालन नहीं हो सका। इसी कारण नियमित तौर पर परिचालन प्रारंभ करने के लिए बुधवार को 12024 पटना-हावड़ा और 12023 हावड़ा-पटना जनशताब्दी को रद्द कर दिया गया है। हालांकि, पटना-हावड़ा और हावड़ा-पटना वंदे भारत के परिचालन पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा है।