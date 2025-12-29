बिहार में ट्रेन हादसा; 14 ट्रेनें रद्द और 64 के मार्ग बदले, देख लें पूरी लिस्ट

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

जसीडीह-झाझा मुख्य रेलखंड पर सीमेंट लदी मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से रेल मार्ग पर परिचालन ठप हो गया। इस हादसे के चलते अप-डाउन दोनों ट्रैक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आसनसोल रेल मंडल के सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे। 

Dec 29, 2025 06:58 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना/जमुई
जसीडीह-झाझा मुख्य रेल खंड के लहाबन और सिमुलतला स्टेशन के बीच टेलवा बाजार हॉल्ट के पास शनिवार की देर रात मालगाड़ी बेपटरी होने से पटना-हावड़ा मुख्य रेल लाइन पर 82 ट्रेनों की आवाजाही ठप है। 14 ट्रेनें रद्द जबकि 64 के मार्ग परिवर्तन किए गए। छह ट्रेनों के परिचालन को सीमित किया गया। रेलवे की टीम ट्रैक से मलबा हटाने में जुटी है। करीब 36 घंटे बाद सोमवार की सुबह तक मार्ग पर परिचालन सामान्य होने की उम्मीद है।

बडुआ नदी में गिरी बोगियां

हादसा तब हुआ जब सीमेंट लदी मालगाड़ी आसनसोल से जसीडीह की ओर से अप ट्रैक पर सीतामढ़ी जा रही थी। जमुई जिले के टेलवा बाजार हॉल्ट के पास बड़ुआ नदी पर पुल संख्या 676 पर मालगाड़ी की कुल 42 बोगियों में से इंजन से सटी 19 बोगियां बेपटरी हो गईं। इनमें से आठ बड़ुआ नदी में गिर गईं। चार पुल और नदी के बीच लटकती रहीं। आसनसोल रेल मंडल के अधिकारी और रेलकर्मी रात में ही मौके पर पहुंचे। बोगियां हटाने के लिए सीमेंट की बोरियां खाली की जा रही है। बोगियों को हटाने के लिए दो भारी क्रेन और चार जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं।

Bihar Train Accident

परिवर्तित मार्ग से चल रही ट्रेनें लेट

दिल्ली से हावड़ा वाया पटना ट्रेन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय, गया जी, धनबाद के रास्ते आसनसोल डायवर्ट किया गया। बिहार से हावड़ा आने-जाने वाली ट्रेनों को तिलैया, कोडरमा के रास्ते जसीडीह और किऊल, भागलपुर, बांका के रास्ते जसीडीह डायवर्ट किया गया। पहले से कोहरे का कहर झेल रही लंबी दूरी की ट्रेनें मार्ग परिवर्तन की वजह से दो से 15 घंटे की देरी से चल रही हैं। पटना से हावड़ा आने-जाने वाली वंदे भारत को गया, धनबाद के रास्ते आसनसोल डायवर्ट कर दिया गया।

वंदे भारत लगभग दो घंटे की देरी से हावड़ा और तीन घंटे की देरी से पटना जंक्शन आई। कोलकाता राजधानी को किऊल-भागलपुर के रास्ते बर्द्धमान डायवर्ट किया गया। हावड़ा दुरंतो, पूर्वा, गुरमुख को डीडीयू, गया जी, धनबाद के रास्ते आसनसोल डायवर्ट किया गया। पटना-हावड़ा दूरंतो, राजेंद्र नगर हावड़ा एक्सप्रेस, कुंभ , हावड़ा मेल, विभूति एक्सप्रेस को किऊल, भागलपुर के रास्ते बर्द्धमान डायवर्ट किया गया। कुंभ एक्सप्रेस 15 घंटे की देरी से पहुंची।

Bihar Train Accident

अप-डाउन दोनों ट्रैक क्षतिग्रस्त

इधर, शनिवार की रात दूरंतो एक्सप्रेस ट्रेन के मुसाफिर करीब साढ़े चार घंटे तक भारी बेचैनी की स्थिति में रहे। पटना-शालीमार के बीच चलने वाली 22214 डाउन दूरंतो एक्सप्रेस नामक उक्त प्रीमियम ट्रेन की झाझा में स्टॉपेज नहीं है। किंतु,आगे टेलवा हॉल्ट पास एक मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से शनिवार की रात 11.38 बजे झाझा से थ्रू पास करने वाली उक्त ट्रेन को झाझा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नं.2 पर ही रोक दिया गया था। कई घंटों बाद पूमरे प्रशासन से ट्रेनों को डाइवर्टेड रूट से चलाए जाने संबंधी दिशा निर्देश मिलने के बाद ट्रेन को डाउन प्लेटफॉर्म सं.2 से अप के प्लेटफॉर्म सं.3 पर लाया गया। इसके बाद तड़के 4.18 बजे उक्त ट्रेन को वापस किऊल की ओर लौटाकर किऊल से भागलपुर के रास्ते शालीमार भेजा गया।

Bihar Train Accident

● 13020 काठगोदाम-हावड़ा बाघ एक्सप्रेस (26.12.25 की ट्रेन ) बरौनी-मुंगेर-भागलपुर-साहिबगंज-रामपुरहाट - बर्द्धमान के रास्ते चलेगी (भागलपुर में ठहराव)।

● 22844 बक्सर-बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (27.12.25 की ट्रेन): बख्तियारपुर-तिलैया-बंधुआ-कोडरमा - गोमो-प्रधानखंटा-आसनसोल के रास्ते चलेगी (गया में ठहराव)।

● X13044 रक्सौल - हावड़ा एक्सप्रेस (27.12.25 की ट्रेन): बरौनी-मुंगेर- भागलपुर -साहिबगंज-रामपुरहाट- बर्द्धमान के रास्ते चलेगी (भागलपुर,रामपुरहाट में ठहराव)।

● X13508 गोरखपुर- आसनसोल एक्सप्रेस (27.12.25 की ट्रेन) किऊल-तिलैया-बंधुआ -कोडरमा-गोमो-प्रधानखंटा - आसनसोल के रास्ते चलेगी (गया में ठहराव)।

● X22500 वाराणसी-देवघर वंदे भारत डीडीयू-गया-कोडरमा - महेशमुंडा - मधुपुर - जसीडीह के रास्ते चलेगी।

● 22499 देवघर-वाराणसी वंदे भारत, जसीडीह- मधुपुर- महेशमुंडा - कोडरमा -गया-डीडीयू के रास्ते चलेगी।

● 18183 टाटानगर-बक्सर एक्सप्रेस: प्रधानखंटा - धनबाद - गया - पटना के रास्ते चलेगी (गया में ठहराव)।

● 12305 हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस: यह ट्रेन 16:05 बजे पुनर्निर्धारित की गई है और प्रधानखंटा-धनबाद-गया - डीडीयू के रास्ते चलेगी (आसनसोल, धनबाद, गया में ठहराव)।

● 22347 हावड़ा-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस: प्रधानखंटा - धनबाद - गया - पटना के रास्ते चलेगी (धनबाद, गया में ठहराव)।

● 15049 कोलकाता-गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस: जसीडीह- बांका- भागलपुर-किऊल के रास्ते चलेगी (भागलपुर में ठहराव।

● 11428 जसीडीह-पुणे साप्ताहिक एक्सप्रेस: देवघर-बांका-भागलपुर - किऊल के रास्ते चलेगी (भागलपुर में ठहराव)।

● 12361 आसनसोल-मुंबई सीएसएमटी एक्सप्रेस: प्रधानखंटा- धनबाद-गया-डीडीयू के रास्ते चलेगी (धनबाद,गया में ठहराव)।

● 17006 रक्सौल- हैदराबाद एक्सप्रेस: किऊल - तिलैया - बंधुआ - कोडरमा - गोमो - राजबेरा के रास्ते चलेगी।

● 13332 पटना-धनबाद इंटरसिटी: गया के रास्ते चलेगी।

● 13106 बलिया - सियालदह एक्सप्रेस: किऊल - भागलपुर - गुमानी - रामपुरहाट - बर्द्धमान के रास्ते चलेगी (भागलपुर, रामपुरहाट में ठहराव)।

● 18621 पटना-हटिया पाटलिपुत्र एक्सप्रेस: गया-गोमो - राजबेरा के रास्ते चलेगी (गया में ठहराव)।

Xदो ट्रेनों का आंशिक समापन/प्रारंभ

● 13208/13207 पटना- जसीडीह - पटना एक्सप्रेस: यह ट्रेन झाझा स्टेशन पर ही समाप्त होगी और वहीं से वापस चलेगी।

● 63210/63209 पटना - देवघर - पटना मेमू: यह ट्रेन झाझा स्टेशन पर ही समाप्त होगी और वहीं से वापस चलेगी।

