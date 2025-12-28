Hindustan Hindi News
बिहार में बड़ा ट्रेन हादसा, मालगाड़ी के 3 डिब्बे नदी में गिरे और कई बेपटरी; परिचालन बाधित

बिहार में बड़ा ट्रेन हादसा, मालगाड़ी के 3 डिब्बे नदी में गिरे और कई बेपटरी; परिचालन बाधित

संक्षेप:

बताया जाता है कि जसीडीह की ओर से अप ट्रैक पर आ रही एक सीमेंट से लदी मालगाड़ी अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में मालगाड़ी के तीन डिब्बे पुल से नीचे नदी में गिर गए, जबकि दो डिब्बे पुल पर ही ट्रेन से निकलकतर अलग हो गए। वहीं, मालगाड़ी के एक दर्जन डिब्बे एक-दूसरे में चढ़ गए

Dec 28, 2025 06:14 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, एक संवाददाता, जमुई
बिहार में बड़ा रेल हादसा हुआ है। जमुई जिले के पास हुए इस हादसे के बाद कई ट्रेनों के परिचालन पर इसका असर हुआ है। पूर्व रेलवे के आसनसोल रेल मंडल के जसीडीह-झाझा मुख्य रेल खंड पर शनिवार को देर रात करीब 12 बजे सीमेंट लदी एक मालगाड़ी दुर्घनाग्रस्त हो गई। मालगाड़ी के तीन डिब्बे बथुआ नदी में गिर गए। जानकारी के अनुसार हादसा जसीडीह-झाझा मुख्य रेल खंड के मध्य टेलवा बाजार हॉल्ट के पास बधुआ नदी पर स्थित पुल संख्या 676 पर हुआ। बताया जाता है कि जसीडीह की ओर से अप ट्रैक पर आ रही एक सीमेंट से लदी मालगाड़ी अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में मालगाड़ी के तीन डिब्बे पुल से नीचे नदी में गिर गए, जबकि दो डिब्बे पुल पर ही ट्रेन से निकलकतर अलग हो गए।

वहीं, मालगाड़ी के एक दर्जन डिब्बे एक-दूसरे में चढ़ गए और जसीडीह-झाझा मुख्य रेलमार्ग की डाउन पटरी पर आ गए। फिलहाल हादसे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। रेलवे के आला अफसरों को मामले की जानकारी मिलते ही संबंधित जिम्मेदारों को देर रात ही मौके की ओर रवाना किया गया है। रात के अंधरे में अभी तक क्षति का आकलन भी नहीं किया जा सका है। रेलमार्ग के डाउन ट्रैक पर मालगाड़ी के डिब्बों के आ जाने के कारण इस मार्ग पर रात करीब 12 बजे से ही ट्रेनों का आवागमन प्रभावित है। रेलवे के कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं।

Train Accident

जानकारी के अनुसार जमुई जिले के झाझा और जसीडीह स्टेशन पर कई ट्रेनें खड़ी हैं, जिनकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। आसनसोल डिवीजन के पीआर ओ बिपला बोरी ने बताया कि दुर्घटना हुई है। घटनास्थल पर विशेष टीम को भेजा जा रहा है। दुर्घटना में मालगाड़ी की कुल 17 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बाद स्टेशन प्रबंधक अखिलेश कुमार, आरपीएफ ओपी प्रभारी रवि कुमार और पीडब्लूआई रंधीर कुमार के घटनास्थल पर पहुंचने की सूचना है पर अभी कोई भी कुछ बताने से इंकार कर रहे हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Jamui News Train अन्य..
