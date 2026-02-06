राहत! होली पर 800 फेरे लगाएंगी विशेष ट्रेनें, समय सारिणी देख लें

संक्षेप: दिल्ली, मुंबई, सूरत, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, सिकंदराबाद समेत अन्य बड़े शहरों से लाखों यात्री होली पर बिहार के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंचते हैं। बिहार आने वाली नियमित ट्रेनों में पहले ही सीट फुल हो चुकी हैं। अधिकतर ट्रेनों में नो रूम की स्थिति है।

होली पर बिहार आनेवाले लाखों प्रवासियों की राह थोड़ी आसान होनेवाली है। दिल्ली, मुंबई, पुणे समेत बड़े शहरों से बिहार आनेवाली नियमित ट्रेनों में सीटें फुल होने के बाद रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने बताया कि होली के दौरान रेलवे की ओर से एक से 22 मार्च के बीच स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पूर्व मध्य रेल के स्टेशनों से भी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। ये होली स्पेशल ट्रेन की तौर पर 285 फेरे लगाएंगी। इसके अलावा बिहार के अन्य स्टेशनों से भी विशेष ट्रेनों की ओर से लगभग 500 फेरे लगाए जाएंगे। पिछले वर्ष विशेष ट्रेनों ने होली के दौरान 1144 फेरे लगाए थे।

नियमित ट्रेनों में नहीं है आरक्षित सीट दिल्ली, मुंबई, सूरत, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, सिकंदराबाद समेत अन्य बड़े शहरों से लाखों यात्री होली पर बिहार के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंचते हैं। बिहार आने वाली नियमित ट्रेनों में पहले ही सीट फुल हो चुकी हैं। अधिकतर ट्रेनों में नो रूम की स्थिति है। जिन ट्रेनों में बुकिंग भी हो रही है, तो उसमें वेटिंग 100 के पार पहुंच गया है। इसी कारण रेलवे ने होली में आवागमन करने वाले यात्रियों की मुश्किलों को कम करने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। जल्द ही अन्य ट्रेनों की समय सारणी भी जारी की जाएगी।

● 01667 रानी कमलापति-दानापुर स्पेशल 27 फरवरी और दो मार्च को रानी कमलापति से 14.25 बजे खुलकर अगले दिन 08.45 बजे दानापुर पहुंचेगी।

● 01668 दानापुर-रानी कमलापति स्पेशल 28 फरवरी और तीन मार्च को दानापुर से 11.15 बजे खुलकर अगले दिन 08.55 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी।

● 09821 सोगरिया-दानापुर स्पेशल 28 फरवरी एवं सात मार्च को सोगरिया (कोटा) से 23.10 बजे खुलकर अगले दिन 23.45 बजे दानापुर पहुंचेगी।

● 09822 दानापुर-सोगरिया स्पेशल 02 और 09 मार्च सोमवार को दानापुर से 01.15 बजे खुलकर 05.15 बजे अगले दिन 01.10 बजे सोगरिया पहुंचेगी।

● 01665 रानी कमलापति-अगरतला स्पेशल 05 मार्च से प्रत्येक गुरुवार को रानी कमलापति से 15.20 बजे खुलकर दूसरे दिन 10.10 बजे पाटलिपुत्र स्टेशन पहुंचेगी।