खुशखबरी! बिहार में 25000 से ज्यादा पदों पर बहाली जल्द, सबसे ज्यादा सिपाही की भर्ती

Bihar Jobs: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) में चुनाव के चलते अटकी करीब 25847 पदों पर बहाली की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। इन पदों से जुड़ीं छह परीक्षाएं विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन हैं। इनमें सबसे अधिक 19 हजार 838 पद बिहार पुलिस में सिपाही के हैं। इनके अलावा कक्षपाल के 2417, मद्य निषेध सिपाही के 1603 और चलंत दस्ता सिपाही के 108 पद हैं। वहीं, परिवहन विभाग में प्रवर्तन अवर निरीक्षक के 33, गृह विभाग के कारा एवं सुधार निरीक्षणालय में सहायक जेल अधीक्षक (भूतपूर्व सैनिक) के 25 और वनों के क्षेत्र पदाधिकारी (रेंज ऑफिसर) के 24 पदों पर भी बहाली प्रक्रिया चल रही है।

बिहार पुलिस में सिपाही के 19 हजार 838 पदों के लिए मार्च 2025 में रिक्तियां प्रकाशित की गयी थी। इन पदों के लिए 16.73 लाख से अधिक आवेदन आए। लिखित परीक्षा जुलाई-अगस्त में छह चरणों में हुई थी। इसमें 13.30 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया। लिखित परीक्षा के आधार पर 99 हजार 690 अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया गया है।

केंद्रीय चयन पर्षद के मुताबिक शारीरिक दक्षता परीक्षा दिसंबर से ली जायेगी। इसकी तिथि, समय व स्थान की सूचना पर्षद की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित होगी। इसमें अभ्यर्थियों को पास करना अनिवार्य होगा। शारीरिक जांच के समय ही दस्तावेजों की भी जांच होगी। इसके लिए अलग से समय नहीं मिलेगा।

कक्षपाल के लिए 05 नवंबर तक लिए गये आवेदन चयन पर्षद के मुताबिक कारा विभाग में कक्षपाल, परिवहन विभाग में चलंत दस्ता और मद्य निषेध सिपाही के 4128 पदों के लिए छह अक्तूबर से पांच नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए गये थे।

स्क्रूटिनी चल रही है आवेदन पत्रों की स्क्रूटिनी चल रही है। इसके बाद लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा में 30 फीसदी या उससे अधिक अंक लाने वाले पद से पांच गुना अधिक अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए होगा। इसके बाद मेधा सूची तैयार होगी। भूतपूर्व सैनिक और गृहरक्षक कोटा के तहत कक्षपाल के पदों पर नियुक्ति हेतु मेधा सूची का आधार लिखित परीक्षा होगी। वहीं, सीधी भर्ती वाले कक्षपाल, मद्य निषेध सिपाही और चलंत दस्ता सिपाही के लिए लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए क्वालिफाइंग होगी।

इन पदों पर होनी है नियुक्ति परीक्षा - पद

बिहार पुलिस सिपाही - 19838

कक्षपाल, परिवहन सिपाही, मद्य निषेध सिपाही - 4128

पुलिस दारोगा - 1799

प्रवर्तन अवर निरीक्षक - 33

सहायक जेल अधीक्षक (भूतपूर्व सैनिक) - 25

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी (रेंज ऑफिसर) - 24

पुलिस दारोगा के 1799 पदों के लिए जल्द परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित होगा। इन पदों के लिए 26 सितंबर से 26 अक्तूबर तक आवेदन लिए गये थे। इसके लिए प्रारंभिक व लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा होगी। वनों के क्षेत्र पदाधिकारी (रेंज ऑफिसर) के 24 पदों के लिए 19 नवंबर से 21 नवंबर तक साक्षात्कार है। साक्षात्कार के लिए चयनित उम्मीदवारों के कॉल लेटर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।