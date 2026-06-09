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खुशखबरी! बिहार में मॉनसून समय पर ही आएगा, जानिए अब कितने दिन का और इंतजार बाकी

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
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अगले 4-5 दिनों के भीतर मॉनसून बिहार में मॉनसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार राज्य में मॉनसून की एंट्री समय पर ही होगी। हालांकि, इस साल बारिश सामान्य से कम होने के आसार हैं।  

खुशखबरी! बिहार में मॉनसून समय पर ही आएगा, जानिए अब कितने दिन का और इंतजार बाकी

Bihar Monsoon Date: बिहार में इस बार मॉनसून तय समय पर ही आने की संभावना है। मॉनसून के आने के लिए जो स्थितियां होनी चाहिए, वे अनुकूल बनी हुई हैं। बिहार में मॉनसून आने का समय 13 से 15 जून के बीच है। मौसम विभाग ने मंगलवार को बताया कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून पूर्वोत्तर राज्यों के बचे हुए हिस्से यानी पूरे सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ गया है। वहीं अगले 4-5 दिनों के दौरान इसके मध्य अरब सागर सहित कई राज्यों के साथ ही बिहार के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ाने की संभावना है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में भले ही समय पर मॉनसून के आने की संभावना है। मगर लगातार पांचवें साल जून से सितंबर के बीच सामान्य से कम बरसात होगी। इससे पहले 2021 में मॉनसून की बारिश सामान्य से 5.27 प्रतिशत अधिक हुई थी। जबकि, 2022 से 2025 के बीच सामान्य से 31 प्रतिशत तक कम बारिश हुई।

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अल-नीनो इफेक्ट

मौसम विभाग के अनुसार इस साल मॉनसून सीजन के दौरान अल-नीनो के विकसित होने की प्रबल संभावना है। इसी कारण बारिश सामान्य से कम होगी और अल-नीनो के प्रभाव से लोगों को भीषण गर्मी का एहसास होगा।

पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक डॉ. आनंद शंकर ने पिछले दिनों बिहार में मानसून का दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी कर बताया था कि जनवरी से मार्च के बीच उत्तरी गोलार्ध में हिम आवरण सामान्य से थोड़ा कम रहा है।

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बिहार 5 सालों का मॉनसून के दौरान हुई बारिश का आंकड़ा-

साल 2021 में सामान्य 1017.2 मिलीमीटर के मुकाबले ज्यादा 1044.5 मिमी बारिश हुई। 2022 में 683.3 मिलीमीटर पानी ही गिरा, जबकि सामान्य आंकड़ा 992.2 था। इसके बाद 2023 मे 760.5, 2024 में 798.3 और 2025 में भी सामान्य से कम 686.3 मिलीमीटर बरसात ही दर्ज की गई।

बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्व में संभावना जताई थी कि बिहार में इस साल मॉनसून के आने में 3-4 दिनों की देरी हो सकती है। इसके 15 जून के बाद बिहार में प्रवेश करने की संभावना जताई जा रही थी। हालांकि, अब नए पूर्वानुमान में मॉनसून के 15 जून से पहले ही तय समय पर ही आने की संभावना है। यानी कि इस बार देरी नहीं होगी। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून किशनगंज और पूर्णिया के रास्ते बिहार में प्रवेश करता है।

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बिहार में मॉनसून कब आएगा, झमाझम बारिश कब से शुरू होगी?

बिहार में मॉनसून 15 जून तक या उससे पहले दस्तक दे देगा। सीमांचल के रास्ते प्रवेश करने के बाद इसका अन्य जिलों में प्रसार होगा। सबकुछ ठीक रहा तो राज्य भर में 20 जून के बाद मॉनसूनी बरसात शुरू हो जाएगी।

(पटना से हिन्दुस्तान प्रतिनिधि की रिपोर्ट)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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