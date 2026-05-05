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गुड न्यूज! पटना से औरंगाबाद और झारखंड के हरिहरगंज तक अब फोर लेन सड़क

May 05, 2026 07:19 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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पूर्व में भी इसको लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे उसने अस्वीकृत कर दिया था। इसके बाद विभिन्न स्रोतों से इसकी मांग उठी। फिर, यह मामला केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के पास पहुंचा।

गुड न्यूज! पटना से औरंगाबाद और झारखंड के हरिहरगंज तक अब फोर लेन सड़क

पटना से औरंगाबाद होते हुए झारखंड के हरिहरगंज (एनएच 139) तक सड़क फोर लेन बनेगी। यह दूरी करीब 160 किमी है। इसको लेकर नये सिरे से भारत सरकार को सड़क का एलाइनमेंट भेजा गया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालाय से आश्वासन मिला है कि इस एलाइनमेंट को स्वीकृति मिलेगी।एनएचएआई से मिली जानकारी के अनुसार हरिहरगंज, औरंगाबाद, ओबरा, दाउदनगर और अरवल होते हुए यह सड़क पटना तक आती है। फिलहाल सड़क दो लेन की है। पदाधिकारी बताते हैं कि इस सड़क के फोरलेन करने की मांग काफी पहले से की जा रही है।

पूर्व में भी इसको लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे उसने अस्वीकृत कर दिया था। इसके बाद विभिन्न स्रोतों से इसकी मांग उठी। फिर, यह मामला केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के पास पहुंचा। अंतत: इस सड़क के नये सिरे से एलाइनमेंट भेजने को कहा गया। इस सड़क के साथ ही इससे जुड़ने वाले चार बाइपास का भी निर्माण होना है।

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इनमें औरंगाबाद, ओबरा, दाउदनगर और अरवल बाइपास शामिल है। इन चारों बाइपास के निर्माण को लेकर भी कार्रवाई चल रही है। इस सड़क के फोरलेन हो जाने से पटना से झारखंड तक आवागमन सुगम होगा। हरिहरगंज से झारखंड के हिस्से में यह सड़क फोरलेन में तब्दील हो चुका है। अब, हरिहरगंज से पटना तक के इसके हिस्से को फोरलेन बनाना है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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