बिहार में हारकर भी क्या है RJD और तेजस्वी के लिए एक बड़ी खुशखबरी

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पार्टी को जनता ने फिर से विपक्ष में ही बैठने का आदेश दिया है। दोपहर 12 बजे तक की गिनती के बाद तेजस्वी यादव की अगुआई वाली पार्टी महज 35 सीटों पर ही आगे चल रही थी।

Fri, 14 Nov 2025 12:23 PMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पार्टी को जनता ने फिर से विपक्ष में ही बैठने का आदेश दिया है। दोपहर साढ़े 12 बजे तक की गिनती के बाद तेजस्वी यादव की अगुआई वाली पार्टी महज 32 सीटों पर ही आगे चल रही थी। हालांकि, आरजेडी के लिए एक बड़ी खुशखबरी यह है कि वोट शेयर के मामले में पार्टी अब भी सबसे आगे है।

साढ़े 12 बजे तक की गिनती के बाद भाजपा 85 सीटों पर आगे चल रही थी तो जेडीयू 77 पर बढ़त बनाए हुई थी। चिराग पासवान की लोजपा भी 20 सीटों पर जीत की तरफ बढ़ चुकी थी। इसके साथ ही तय हो गया कि आरजेडी को सत्ता में आने के लिए कम से कम पांच साल और इंतजार करना होगा। आरजेडी महज 32 तो कांग्रेस सिर्फ सात सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं सीपीआई एमएल को 7 सीटें मिल सकती हैं।

इस हाहाकारी हार के बीच वोट शेयर के आकंड़े आरजेडी के जख्म पर मरहम लगा सकते हैं। पार्टी इस चुनाव में वोट शेयर के मामले में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। साढ़े 12 बजे तक गिने गए वोटों के आधार पर आरजेडी को करीब 23 पर्सेंट वोट शेयर मिला है। सीटों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बनी भाजपा को 21.32 फीसदी वोट हासिल हुआ है। वहीं, जेडीयू को 18.92 फीसदी वोट मिला है। कांग्रेस को 8.15 फीसदी वोट मिले हैं।

