बिहार में हारकर भी क्या है RJD और तेजस्वी के लिए एक बड़ी खुशखबरी

बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पार्टी को जनता ने फिर से विपक्ष में ही बैठने का आदेश दिया है। दोपहर साढ़े 12 बजे तक की गिनती के बाद तेजस्वी यादव की अगुआई वाली पार्टी महज 32 सीटों पर ही आगे चल रही थी। हालांकि, आरजेडी के लिए एक बड़ी खुशखबरी यह है कि वोट शेयर के मामले में पार्टी अब भी सबसे आगे है।

साढ़े 12 बजे तक की गिनती के बाद भाजपा 85 सीटों पर आगे चल रही थी तो जेडीयू 77 पर बढ़त बनाए हुई थी। चिराग पासवान की लोजपा भी 20 सीटों पर जीत की तरफ बढ़ चुकी थी। इसके साथ ही तय हो गया कि आरजेडी को सत्ता में आने के लिए कम से कम पांच साल और इंतजार करना होगा। आरजेडी महज 32 तो कांग्रेस सिर्फ सात सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं सीपीआई एमएल को 7 सीटें मिल सकती हैं।