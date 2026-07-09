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काम की बात: बिहार में इस साल 18 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का प्लान, किन-किन विभागों में मिलेगी जॉब

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बिहार सरकार ने इस साल 18 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत श्रम संसाधन विभाग और शिक्षा विभाग समेत कुछ अन्य अहम विभागों में नौकरी हासिल करने का मौका मिलेगा।  

बिहार में इस साल 18 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का प्लान, किन-किन विभागों में मिलेगी जॉब

बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। राज्य की सम्राट चौधरी सरकार ने इस साल 18 लाख से ज्यादा रोजगार देने का प्लान बनाया है। बता दें कि बिहार में रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है और विपक्ष के नेता इस मुद्दे को लेकर अक्सर सरकार को घेरते हैं। हालांकि, सरकार ने पहले भी कहा था कि अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का टारगेट बनाया जा चुका है। इसी के तहत अलग-अलग विभागों में रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। दरअसल अगले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को रोजी-रोजगार देने के लिए अब बिहार सरकार ने वर्षवार लक्ष्य तय कर लिया है। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 18 लाख 73 हजार 408 लोगों को रोजी-रोजगार दिया जाएगा। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग ने सरकार के सभी विभागों को इसकी जानकारी दे दी है।

जिन विभागों को रोजगार देना है उसमें युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, नागर विमानन विभाग, उद्योग विभाग, श्रम संसाधन विभाग और शिक्षा विभाग प्रमुख रूप से शामिल हैं।अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार विभाग ने पहले से चल रही जनकल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाले रोजी-रोजगार को इसमें शामिल किया है। कुछ विभाग नई योजनाएं शुरू करेगा और इसमें भी रोजगार के मौके होंगे।

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इसी के आधार पर तय किया गया है कि चालू वर्ष में विभागों में पूर्व से संचालित योजनाओं से 16 लाख 94 हजार 323 लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा। नई योजनाओं से एक लाख 79 हजार 85 लोगों को रोजी-रोजगार मिलेगा। विधानसभा चुनाव के बाद से ही सरकार ने लोगों को रोजी-रोजगार देने के लक्ष्य पर काम करना शुरू कर दिया है।

● नवम्बर 2025 से मई 2026 तक चार लाख 82 हजार 914 लोगों को रोजी-रोजगार दिया गया है।

● नवम्बर में 52 हजार 81, दिसम्बर में 68 हजार 257 लोगों को रोजगार दिया गया है।

● जनवरी 2026 में 55 हजार 150, फरवरी में 60 हजार 512, मार्च में 65 हजार 988 को रोजगार।

● अप्रैल में एक लाख 52 हजार 481 तो मई में 28 हजार 445 लोगों को रोजी-रोजगार दिया गया है।

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रोजगार के लक्ष्य

वित्तीय वर्ष - रोजगार

2026-27 - 1873408

2027-28 - 1942935

2028 -29 - 2207793

2029 -30 2418336

वित्तीय वर्ष पुरानी योजनाओं से नई योजनाओं से

वित्तीय वर्ष : पुरानी योजनाओं से रोजगार- नई योजनाओं से रोजगार

2027-28 : 1789256 - 153679

2028-29 : 2047578 - 160215

2029-30 : 2240586 - 177750

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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