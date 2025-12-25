इलेक्ट्रिक कार धारकों के लिए खुशखबरी, नई परिवहन नीति में राहतों की झड़ी; मिलेंगी ये सुविधाएं

संक्षेप: ईवी खरीद पर ही अनुदान दिया जाए। इससे न केवल पर्यावरण का संतुलन कायम होगा बल्कि लोगों में डीजल व पेट्रोल से हटकर ईवी गाड़ियों की खरीद के प्रति ललक भी बढ़ेगी। ईवी गाड़ियों की संख्या के अनुसार राज्य में चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने को बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने नई ईवी (इलेक्ट्रिकल व्हीकल) नीति बनाने का निर्णय लिया है। नई नीति में बिहार में चार्जिंग स्टेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से मौजूदा समय की तुलना में डेढ़ गुना तक अधिक अनुदान दिया जाएगा। प्रस्तावित नीति को जल्द ही राज्य कैबिनेट के समक्ष ले जाने की तैयारी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अधिकारियों के अनुसार प्रखंड परिवहन योजना सहित अन्य को एकीकृत कर पर्यावरण अनुकूल योजना लायी जाएगी। उस पर मंथन कर रहा है कि ईवी खरीद पर ही अनुदान दिया जाए। इससे न केवल पर्यावरण का संतुलन कायम होगा बल्कि लोगों में डीजल व पेट्रोल से हटकर ईवी गाड़ियों की खरीद के प्रति ललक भी बढ़ेगी। ईवी गाड़ियों की संख्या के अनुसार राज्य में चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। अभी पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है। इसके निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने शत-प्रतिशत राशि मुहैया कराई है।

प्रति चार्जर 10 हजार अनुदान अब परिवहन विभाग ने तय किया है कि सभी प्रकार के चार्जिंग स्टेशन पर प्रोत्साहन राशि तीन वर्षों तक देय होगी। कोटि एक में एसी चार्जर में पहले 600 चार्जर के लिए प्रति चार्जर उपकरण की खरीदारी पर 75 फीसदी और 10 हजार रुपए अनुदान मिलेगा। लेकिन यह 50 हजार से अधिक नहीं होगा। एसी चार्जर दो में पहले 300 चार्जर में 75 फीसदी और 25 हजार अनुदान लेकिन अधिकतम डेढ़ लाख तक अनुदान दिया जाएगा।

इसके साथ साथ डीसी चार्जर में पहले 300 चार्जर के लिए मशीन खरीद पर 75 फीसदी और 25 हजार अनुदान लेकिन अधिकतम डेढ़ लाख, सीसीएस में प्रथम 60 चार्जर के लिए 50 फीसदी और एक लाख लेकिन अधिकतम 10 लाख का अनुदान दिया जाएगा।