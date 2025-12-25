Hindustan Hindi News
इलेक्ट्रिक कार धारकों के लिए खुशखबरी, नई परिवहन नीति में राहतों की झड़ी; मिलेंगी ये सुविधाएं

संक्षेप:

Dec 25, 2025 10:58 am ISTSudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने को बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने नई ईवी (इलेक्ट्रिकल व्हीकल) नीति बनाने का निर्णय लिया है। नई नीति में बिहार में चार्जिंग स्टेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से मौजूदा समय की तुलना में डेढ़ गुना तक अधिक अनुदान दिया जाएगा। प्रस्तावित नीति को जल्द ही राज्य कैबिनेट के समक्ष ले जाने की तैयारी है।

अधिकारियों के अनुसार प्रखंड परिवहन योजना सहित अन्य को एकीकृत कर पर्यावरण अनुकूल योजना लायी जाएगी। उस पर मंथन कर रहा है कि ईवी खरीद पर ही अनुदान दिया जाए। इससे न केवल पर्यावरण का संतुलन कायम होगा बल्कि लोगों में डीजल व पेट्रोल से हटकर ईवी गाड़ियों की खरीद के प्रति ललक भी बढ़ेगी। ईवी गाड़ियों की संख्या के अनुसार राज्य में चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। अभी पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है। इसके निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने शत-प्रतिशत राशि मुहैया कराई है।

प्रति चार्जर 10 हजार अनुदान

अब परिवहन विभाग ने तय किया है कि सभी प्रकार के चार्जिंग स्टेशन पर प्रोत्साहन राशि तीन वर्षों तक देय होगी। कोटि एक में एसी चार्जर में पहले 600 चार्जर के लिए प्रति चार्जर उपकरण की खरीदारी पर 75 फीसदी और 10 हजार रुपए अनुदान मिलेगा। लेकिन यह 50 हजार से अधिक नहीं होगा। एसी चार्जर दो में पहले 300 चार्जर में 75 फीसदी और 25 हजार अनुदान लेकिन अधिकतम डेढ़ लाख तक अनुदान दिया जाएगा।

इसके साथ साथ डीसी चार्जर में पहले 300 चार्जर के लिए मशीन खरीद पर 75 फीसदी और 25 हजार अनुदान लेकिन अधिकतम डेढ़ लाख, सीसीएस में प्रथम 60 चार्जर के लिए 50 फीसदी और एक लाख लेकिन अधिकतम 10 लाख का अनुदान दिया जाएगा।

सीएम भी ईवी की सवारी करते हैं

दरअसल पेट्रोलियम पर बोझ कर करने और उर्जा के अन्य संसाधनों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। सीएम नीतीश कुमार खुद भी ईवी का उपयोग करते हैं। बीचे कुछ सालों में बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग काफी बढ़ा है। बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ कारों की खरीद हो रही है। बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक सरकारी बसें भी चलाई जा रही हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
