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इलेक्ट्रिक कार चलाने वालों के लिए गुड न्यूज, पटना जिले में 58 जगहों पर चार्जिंग स्टेशन जल्द

Apr 18, 2026 08:34 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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वाहन चार्जिंग स्टेशन में धीमी से लेकर अधिक गति के वाहन को रिचार्ज करने की सुविधा मिलेगी। मुख्य रूप से तीन प्रकार के चार्ज करने की सुविधा मिलेगी। इसमें 120 वोल्ट, 240 वोल्ट वाले वाहन को चार्ज करने की सुविधा मिलेगी।

इलेक्ट्रिक कार चलाने वालों के लिए गुड न्यूज, पटना जिले में 58 जगहों पर चार्जिंग स्टेशन जल्द

Electric Vehicle Charging Station: इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को बैटरी रिचार्ज की सुविधा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पटना जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल पंप की तरह वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए पटना जिले में 58 जगहों को चिह्नित किया गया है। नगर निगम की ओर से जगह उपलब्ध करा दिया गया है। अब जिला परिवहन कार्यालय की ओर से इसके निर्माण की प्रक्रिया जून में शुरू करने की संभावना है। हर स्टेशन पर दो से तीन चार्जिंग बॉक्स लगा रहेगा। चार्ज करने का सिस्टम प्री पेड मोड में रहेगा।

बता दें कि पिछले कई सालों में राजधानी समेत जिले जिले भर में इलेक्ट्रिक वाहन की संख्या बढ़ी है। इसमें बाइक, स्कूटी, ऑटो, बस, कार आदि शामिल हैं। लेकिन वाहन चार्ज करने की सुविधा नहीं होने से आम लोगों को काफी दिक्कतें होती है। अधिकतर लोग अपने घरों में ही गाड़ियों को चार्ज करते हैं। अगर रास्ते में चार्ज खत्म हो जाए तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब यह समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि पेट्रोप पंप की तरह शहर में जगह-जगह इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा।

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धीमी से लेकर तेज गति से वाहन चार्ज करने की सुविधा मिलेगी

वाहन चार्जिंग स्टेशन में धीमी से लेकर अधिक गति के वाहन को रिचार्ज करने की सुविधा मिलेगी। मुख्य रूप से तीन प्रकार के चार्ज करने की सुविधा मिलेगी। इसमें 120 वोल्ट, 240 वोल्ट वाले वाहन को चार्ज करने की सुविधा मिलेगी। यह चार्जिंग स्टेशन सार्वजनिक स्थानों के साथ राज मार्ग पर लगाया जाएगा। इससे आम लोगों को चार्ज करने की सुविधा मिलेगी।

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क्या कहते हैं अधिकारी?

इलेक्ट्रिक वाहन के लिए चार्जिंग स्टेशन खोला जाएगा। इसके लिए जिले के 58 जगहों का चयन किया गया है। सभी स्टेशन को सोलर सिस्टम से संचालित किया जाएगा। एक ही डिजाइन के सारे स्टेशन बनाए जाएंगे। -उपेंद्र कुमार पाल, डीटीओ पटना।

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कंकड़बाग से लेकर बोरिंग रोड तक मिलेगी सुविधा

राजधानी समेत जिले के प्रमुख जगहों पर चार्जिंग स्टेशन रहेगा। इसमें कंकड़बाग, दानापुर, सगुना मोड़, बोरिंग रोड, शिवपुरी, चितकोहरा जैसे जगह शामिल हैं। राजधानी के बाहर बाढ़, बख्तियारपुर, मोकामा, दुल्हिनबाजार में भी चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। इन जगहों पर अलग-अलग एजेंसी की ओर से चार्जिंग स्टेशन खोला जाना है। सभी जगहों पर 24 घंटे वाहन चार्ज करने की सुविधा मिलेगी। बता दें कि वर्तमान में पूरे जिले में पांच से छह ही चार्जिंग स्टेशन हैं, लेकिन अब संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रिक वाहन रखनेवालों को काफी सुविधा होगी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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