इलेक्ट्रिक कार चलाने वालों के लिए गुड न्यूज, पटना जिले में 58 जगहों पर चार्जिंग स्टेशन जल्द

वाहन चार्जिंग स्टेशन में धीमी से लेकर अधिक गति के वाहन को रिचार्ज करने की सुविधा मिलेगी। मुख्य रूप से तीन प्रकार के चार्ज करने की सुविधा मिलेगी। इसमें 120 वोल्ट, 240 वोल्ट वाले वाहन को चार्ज करने की सुविधा मिलेगी।

Electric Vehicle Charging Station: इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को बैटरी रिचार्ज की सुविधा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पटना जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल पंप की तरह वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए पटना जिले में 58 जगहों को चिह्नित किया गया है। नगर निगम की ओर से जगह उपलब्ध करा दिया गया है। अब जिला परिवहन कार्यालय की ओर से इसके निर्माण की प्रक्रिया जून में शुरू करने की संभावना है। हर स्टेशन पर दो से तीन चार्जिंग बॉक्स लगा रहेगा। चार्ज करने का सिस्टम प्री पेड मोड में रहेगा।

बता दें कि पिछले कई सालों में राजधानी समेत जिले जिले भर में इलेक्ट्रिक वाहन की संख्या बढ़ी है। इसमें बाइक, स्कूटी, ऑटो, बस, कार आदि शामिल हैं। लेकिन वाहन चार्ज करने की सुविधा नहीं होने से आम लोगों को काफी दिक्कतें होती है। अधिकतर लोग अपने घरों में ही गाड़ियों को चार्ज करते हैं। अगर रास्ते में चार्ज खत्म हो जाए तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब यह समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि पेट्रोप पंप की तरह शहर में जगह-जगह इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा।

धीमी से लेकर तेज गति से वाहन चार्ज करने की सुविधा मिलेगी वाहन चार्जिंग स्टेशन में धीमी से लेकर अधिक गति के वाहन को रिचार्ज करने की सुविधा मिलेगी। मुख्य रूप से तीन प्रकार के चार्ज करने की सुविधा मिलेगी। इसमें 120 वोल्ट, 240 वोल्ट वाले वाहन को चार्ज करने की सुविधा मिलेगी। यह चार्जिंग स्टेशन सार्वजनिक स्थानों के साथ राज मार्ग पर लगाया जाएगा। इससे आम लोगों को चार्ज करने की सुविधा मिलेगी।

क्या कहते हैं अधिकारी? इलेक्ट्रिक वाहन के लिए चार्जिंग स्टेशन खोला जाएगा। इसके लिए जिले के 58 जगहों का चयन किया गया है। सभी स्टेशन को सोलर सिस्टम से संचालित किया जाएगा। एक ही डिजाइन के सारे स्टेशन बनाए जाएंगे। -उपेंद्र कुमार पाल, डीटीओ पटना।