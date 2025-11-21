बिहार के 27000 शिक्षकों के लिए खुशखबरी; नए साल से पहले पसंद के स्कूलों में पोस्टिंग मिलेगी

संक्षेप: गाइडलाइन के मुताबिक, शिक्षकों को नई पोस्टिंग 31 दिसंबर तक मिल जाएगी। पोस्टिंग ऑर्डर अलग-अलग चरण में जारी किए जाएंगे। शिक्षा विभाग 16 दिसंबर से स्कूल आवंटन करने की कार्यवाही शुरू करेगा। जिसमें 27 हजार शिक्षक शामिल हैं।

बिहार में बीते दिनों अंतरजिला तबादला किए गए 27 हजार 171 शिक्षकों की 31 दिसंबर तक स्कूलों में तैनाती हो जाएगी। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर इन शिक्षकों से 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक पांच-पांच प्रखंडों का विकल्प लिया जाएगा। इसके बाद 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक प्रखंड आवंटन होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी.राजेंद्र ने मार्गदर्शिका जारी की। गाइडलाइन में कहा गया है कि हर शिक्षकों को नई पोस्टिंग के लिए 5 प्रखंड का ऑप्शन देना होगा।

आवंटित जिले के अंदर शिक्षक अपनी पसंद के 5 प्रखंड का नाम भरेंगे। संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति शिक्षकों से मिले 5-5 प्रखंड के विकल्प के आधार पर सॉफ्टवेयर के जरिए शिक्षकों की प्रखंडवार, कक्षावार, विषयवार पोस्टिंग भरेंगे।

कैसे मिलेगी तैनाती? सभी जिलों के जिला पदाधिकारी 'ई-शिक्षा कोष पोर्टल' के जरिए सेलेक्टेड प्रखंडों में शिक्षकों का ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले ई-शिक्षा कोष पर Login ID और पासवर्ड के जरिए ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन करेंगे।

डैश बोर्ड पर अंकित "Inter District Transfer" मॉड्यूल में जाना होगा। फिर प्रखंड आवंटन प्रक्रिया (Block Allotment Process) को क्लिक करेंगे।

स्क्रीन पर अन्तर जिला तबादला के लिए आवंटित किये गये शिक्षकों की संख्या और शिक्षकों की सेलेक्टेड 5-5 प्रखंड का विकल्प और उनकी संख्या दिखेंगी। फिर स्क्रीन के नीचे "Click to Allot Block" को क्लिक किया जायेगा।

इससे पहले बीते बुधवार को शिक्षा विभाग ने 2400 शिक्षकों का अंतरजिला तबादला कर दिया। ये वैसे शिक्षक हैं, जिन्हें पहले मांगे गए तीन जिलों में कोई भी जिला नहीं मिल सका था। इन शिक्षकों से दोबारा अन्य तीन जिलों का विकल्प मांगा गया था। तबादला ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से किया है।

बिहार विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद शिक्षकों का तबादला किया गया है। इन शिक्षकों से ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम 23 से 28 सितंबर तक आवेदन मांगा गया था। इसके पहले राज्य के 41 हजार 689 शिक्षकों ने ऐच्छिक तबादले के लिए पांच से 13 सितंबर तक तीन-तीन जिलों के विकल्प के साथ आवेदन किया था।