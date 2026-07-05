अच्छी खबर: पटना एम्स में बढ़ेंगे 200 बेड, 24 एकड़ जमीन दिलाएगी सरकार; सीएम सम्राट का ऐलान

24 एकड़ भूमि मिलने के बाद पटना एम्स में 200 नये बेड उपलब्ध होंगे। इससे संस्थान की रोगी सेवा क्षमता में वृद्धि होगी।

AIIMS PATNA: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार पटना एम्स के विस्तार एवं विकास के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। एम्स के विस्तार के लिए 24 एकड़ भूमि जल्द उपलब्ध करायी जाएगी। अतिरिक्त भूमि मिलने के बाद पटना एम्स में 200 नये बेड उपलब्ध होंगे। इससे संस्थान की रोगी सेवा क्षमता में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने रविवार को पटना एम्स का निरीक्षण किया और पदाधिकारियों को कई निर्देश दिये। इस दौरान उन्होंने संस्थान में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं, आधारभूत संरचनाएं तथा भविष्य की विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बर्न मरीजों के उपचार के लिए स्किन स्टोरेज (त्वचा भंडारण) की व्यवस्था विकसित करने में भी राज्य सरकार सहयोग करेगी। इससे गंभीर रूप से झुलसे मरीजों को बेहतर एवं समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बर्न वार्ड जाकर वहां इलाज करा रहे मरीजों से मुलाकात की और उनसे उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने मरीजों एवं परिजनों का मनोबल बढ़ाया और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा एम्स, पटना के विकास से जुड़े सभी आवश्यक कार्यों में राज्य सरकार सक्रिय सहयोग प्रदान करेगी। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुमार रवि, स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार चौधरी, बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक सुब्रत कुमार सेन, एम्स के निदेशक प्रो. (ब्रिग.) डॉ. राजू अग्रवाल सहित अन्य वरीय अधिकारी एवं एम्स, पटना के चिकित्सक उपस्थित थे।

एम्स से नाथूपुर तक चार लेन सड़क का निर्माण शीघ्र मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्स, पटना से नाथूपुर तक 4 लेन सड़क के निर्माण के लिए राज्य सरकार आवश्यक सहयोग एवं समन्वय सुनिश्चित करेगी, ताकि मरीजों, उनके परिजनों तथा आम नागरिकों को बेहतर और सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सके। निर्माण शीघ्र किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन में पेट-सिटी रूम, स्पेक्ट सिटी रूम, रेडियो फार्मेसी लैब का निरीक्षण किया। साथ ही डिविजन ऑफ ऑन्कोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एनॉटोमी सहित ओपीडी का भी निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली।