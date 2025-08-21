गुड न्यूज! बिहार में 17 नए औद्योगिक पार्क बनेंगे, 423 कारोबारियों ने किया MOU

बिहार बिजनेस कनेक्ट के तहत 423 उद्यमियों की ओर से एमओयू किया गया है। इसके तहत 1.80 लाख करोड़ रुपये निवेश होने हैं। विधानसभा चुनाव के बाद फिर से ऐसे बिजनेस कनेक्ट आयोजित होने हैं। लिहाजा, नयी औद्योगिक इकाइयों के लिए और जमीन की जरूरत पड़ सकती है।

बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है। बिहार में 17 नए औद्योगिक पार्क स्थापित होंगे। राज्य सरकार ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए औद्योगिक विकास के लिए 7700 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। इसके लिए 3500 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बुधवार को इसको लेकर सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने एक निश्चित समय सीमा के अंदर भूअर्जन की प्रक्रिया पूरी कर लेने का निर्देश दिया। इसके लिए भूस्वामियों को उचित मुआवजा भुगतान का भी निर्देश दिया।

मुख्य सचिव ने औद्योगिक विकास प्राधिकार को कहा कि अर्जित भूमि की चहारदीवारी निर्माण के साथ-साथ सड़क, पानी, सीवरेज, विद्युतीकरण आदि सुविधाएं युद्धस्तर पर विकसित करें, ताकि नई औद्योगिक इकाइयों को सुगमतापूर्वक जमीन उपलब्ध कराई जा सके। ये सारे औद्योगिक पार्क नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे के किनारे विकसित होंगे। इससे ऐसे क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सकेगी।