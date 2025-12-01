Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsGondia Express Train accident narrowly escaped in Mzaffarpur Bihar
रेल पटरी कर्व है वरना...बिहार में बाल-बाल बची गोंदिया एक्सप्रेस, घंटों फंसे रहे ट्रेन में सवार यात्री

रेल पटरी कर्व है वरना...बिहार में बाल-बाल बची गोंदिया एक्सप्रेस, घंटों फंसे रहे ट्रेन में सवार यात्री

संक्षेप:

भैंसे को घसीटती हुई ट्रेन आगे बढ़ती रही। चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रेन को रेल गुमटी से कुछ दूर आगे जाकर रोक दिया। ट्रैक सीधा नहीं होने के कारण ट्रेन की रफ्तार कम थी वरना बड़ा हादसा हो सकता था।

Mon, 1 Dec 2025 03:46 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Train Accident Averted: महाराष्ट्रा के गोंदिया से बरौनी जा रही गोंदिया एक्सप्रेस (15232) मुजफ्फरपुर में बड़े हादसे का शिकार होते-होते बच गई। शहर में गोबरसही रेलवे गुमटी के समीप सुबह करीब साढ़े पांच बजे एक भैंसा ट्रेन की चपेट में आ गया। भैंसे को घसीटती हुई ट्रेन आगे बढ़ती रही। चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रेन को रेल गुमटी से कुछ दूर आगे जाकर रोक दिया। ट्रैक सीधा नहीं होने के कारण ट्रेन की रफ्तार कम थी वरना बड़ा हादसा हो सकता था।

स्टेशन अधीक्षक अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही वह वहां पहुंच गए। मुजफ्फरपुर स्टेशन से पीडब्ल्यूआई के नेतृत्व में कर्मियों की टीम ने रेल के पहिये में फंसे भैंसे को निकलवाया। बताया कि मृत भैंसा विशालकाय था और वह पहिये में फंस गया था। हालांकि, इंजन को कोई नुकसान नहीं आया है। चक्कर मैदान के पास रेल ट्रैक कर्व है, इसलिए स्पीड कम हो जाती है, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पहिये में फंसे भैंसे को निकालने में रेलकर्मियों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। भैंसे को कुल्हाड़ी से काटकर टुकड़े-टुकड़े में निकाला गया। रेललाइन के बगल में ही गड्ढा खोदकर भैंसे को दफना दिया गया। इस दरम्यान लगभग 1 घंटा 23 मिनट ट्रेन खड़ी रही। पटरियों पर जानवरों की चहलकदमी रोकने को बाड़बंदी नहीं हो रही है।

लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ पटना-दरभंगा मेमू भी ढाई घंटे लेट

मुजफ्फरपुर जंक्शन से होकर जाने वाली कई ट्रेनें रविवार को घंटों लेट से चलीं। कुछ पैसेंजर ट्रेनें भी विलंब हुईं। रेलवे के अनुसार, 04651 क्लोन जयनगर-अमृतसर 6 घंटे विलंब से चल रही थी। डिब्रूगढ़ से लालगढ़ जाने वाली 15909 अवध-असम भी तीन घंटे से ज्यादा विलंब थी। पाटलिपुत्र से दरभंगा जाने वाली 63266 मेमू भी रविवार को ढाई घंटे से ज्यादा देरी से मुजफ्फरपुर जंक्शन से प्रस्थान कर सकी। ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्रियों को काफी परेशानी हुई।

यात्री सुरक्षा को ले जंक्शन पर चला सर्च ऑपरेशन

मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रविवार को विभिन्न ट्रेनों में सघन तलाशी अभियान चला। जंक्शन से लेकर सर्कुलेटिग एरिया तक सर्च ऑपरेशन में जीआरपी ने संदिग्ध व्यक्तियों एवं यात्रियों के सामान वाली गठरियों की जांच की। जीआरपी थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि जाड़े के मौसम में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए नियमित तलाशी और सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। बताया कि जाड़े में गर्म कपड़ों और कंबल की आड़ में अवैध सामान भी ढोए जाते हैं। चेकिंग में जीआरपी के सब इंस्पेक्टर वीणा देवी, रुचि पाण्डेय, शंभूनाथ झा, अवधेश कुमार सिंह, रवि कुमार, अजय कुमार, सुजीत कुमार आदि शामिल थे।

Bihar News Indian Railway Train Accident अन्य..
