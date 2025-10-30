Hindustan Hindi News
बिहार को झकझोर देने वाला गोलू अपहरण-हत्या कांड, पीएम ने किया जिक्र; जानिए पूरा मामला

संक्षेप: Bihar Assembly Election: मुजफ्फरपुर की रैली में   23 साल पहले हुए गोलू अपहरण और हत्या कांड का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जंगलराज के दिनों में मासूम बच्चों की जान भी सुरक्षित नहीं थी।

Thu, 30 Oct 2025 03:08 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
PM Modi Rally: बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर की जनसभा में एक ऐसे कांड का जिक्र कर दिया जिसने सालों पहले बिहार के लोगों को झकझोर कर रख दिया था। उन्होंने मंच से 23 साल पहले हुए गोलू अपहरण और हत्या कांड का जिक्र करते हुए कहा कि जंगलराज के दिनों में मासूम बच्चों की जान भी सुरक्षित नहीं थी। पीएम मोदी ने कहा कि उस दौर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने दिन-दहाड़े स्कूल जाते बच्चे को उठा लिया और फिरौती न मिलने पर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी।

पत्रकारिता के पुराने साथी बताते हैं कि 20 सितम्बर 2001 को शहर के जेल रोड के पास रिक्शे से स्कूल जा रहे छह साल के गौतम उर्फ गोलू को हथियार के बल पर अपराधियों ने फिरौती के लिए मारूति वैन में खींच लिया और किडनैप करके अपने साथ ले गए। बच्चा अपनी दो बहनों के साथ स्कूल जा रहा था। मोबाइल इतना प्रचलित नहीं था पर दोपहर होते-होते यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। गोलू के पिता रतन सिंह पीएनबी में काम करते थे। नगर थाना के गोला रोड इलाके में उनका मकान था।

माता पिता की सूचना पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। जांच शुरू हुई पर कई दिनों तक गोलू का पता नहीं चला। शहर में आंदोलन की स्थिति उत्पन्न होने लगी हालांकि, पुलिस के आश्वासन पर लोग दो-तीन दिनों तक नियंत्रित रहे। । 25 सितंबर 2001 को अचानक खबर मिली कि हथौड़ी थाना क्षेत्र में एक बच्चे की लाश मिली। मृतक बच्चे की पहचान गोलू के रूप में हुई। कपड़ों से पिता ने पहचाना। पहले से सुलग रहे शहर में लोग उग्र हो गए और पुलिस और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लाते हुए हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर गए। क्राइम कंट्रोल में विफल रहे तब के एसपी नैय्यर हसनैन खान के खिलाफ आक्रोश चरम पर था।

इस कांड के विरोध मं 26 सितंबर को उग्र लोगों ने जुलूस निकाला और प्रदर्शन की शुरुआत गोला रोड से हुई। शहर का हार्ट कहे जाने वाले सरैयागंज पंकज मार्केट में सड़कों पर आग जलाकर प्रदर्शन शुरू हो गया। धीरे धीरे विरोध बाकी हिस्सों में भी फैला। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर पुलिस वाले थे। बाइक सवार कई पुलिस वाले भीड़ के शिकार बन गए। गली मोहल्लों में भी पुलिस वालों के घर पर हमले हुए। पुलिस की टीम कई जीपों के साथ सड़कों पर निकलती थी। नगर थाना पर लोगों की भीड़ चढ़ गई।

प्रदर्शनकारियों ने भगवानपुर में रेलवे क्रॉसिंग पर एक ट्रेन को निशाना बनाया। उसमें आग लगाने की कोशिश की गयी। पूरा शहर आन्दोलन में खड़ा हो गया और लोग सड़क पर आ गए। पुलिस के लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। पुलिस वाले थानों के पास कंसंट्रेट हो गए क्योंकि हर थाने के बाहर लोग उग्र होकर प्रदर्शन कर रहे थे।

बड़ी घटना काजी मोहम्मदपुर थाना के पीछे हुई। तब छाता चौक और टेक्निकल चौक के बीच समता पार्टी का कार्यालय हुआ करता था। छाता चौक पर काजी मोहम्मदपुर थाना है। वहीं पर समता पार्ट का कार्यालय था। ऑफिस के सामने उग्र भीड़ खड़ी थी और पुलिस के खिलाफ नारबाजी हो रही थी। तभी उत्तर, दक्षीण, पूरब और पश्चिम सभी दिशाओं के पत्थरबाजी शुरू हो गई। थाने के छत से काजी मोहम्मदपुर पुलिस के एक जवान ने उत्तर की दिशा में फायरिंग कर दी। वहीं लॉज में रहने वाले दो छात्रों को गोली लग गई जिससे दोनों की मौत हो गई। पुलिस नें दोनों छात्रों के शवों को मौके पर घेर लिया और किसी को उठाने नहीं दिया।

उसके बाद जन आक्रोश और बढ़ गया। सभी थानों की सुरक्षा टाइट कर दी गई। ग्रामीण इलाकों में थानों पर प्रदर्शन किए गए। इस आन्दोलन में कई लोगों की मौत हुई। पुलिस को अकेले में देखते ही भीड़ में शामिल लोग पीट डालते थे। लोगों का गुस्सा एसपी एन एच खाने के खिलाफ जबरदस्त था।

बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा था। आनन फानन में सरकार ने एसपी को हटाने का निर्णय लिया। मुजफ्फरपुर में आरके सिंह को एसपी बनाकर भेजा गया। सड़कों पर प्रदर्शन के कारण तब एसपी को हेलीकॉप्टर से मुजफ्फरपुर भेजा गया। नए एसपी के चार्ज लेते ही प्रशासन ने दो दिनों के कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। शहरी इलाके में 26 सितम्बर और 27 सितम्बर को कर्फ्यू लगा रहा। छात्रों के हॉस्टल और प्राइवेट लॉज की निरगानी बढ़ा दी गई। यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों पर पुलिस के साथ साथ खुफिया तंत्र की भी नजर थी। पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर के मोतीपुर से 23 साल पुरानी घटना का जिक्र कर जंगलराज की यादें ताजा कर दी।

