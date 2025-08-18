बिहार में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 53 विभागों में 3727 पदों पर भर्ती; अप्लाई का डेट जान लें

25 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। मैट्रिक पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। आयोग की ओर से कोटिवार सभी विभाग, समाहरणालय के लिए रिक्ति जारी कर दी गई है। 28 सितंबर आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।

बिहार के विभिन्न जिलों में समाहरणालयों समेत 53 विभागों में 3727 पदों पर नियुक्ति होगी। विभागों में कार्यालय परिचारी और परिचारी विशिष्ट के पद पर यह बहाली होनी है। बीपीएससी परीक्षा के माध्यम से इन पदों पर नियुक्ति होगी। इन 3727 में 1216 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। मुजफ्फरपुर समाहरणालय के लिए 100 पद दिए गए हैं।

सूबे में सबसे अधिक पटना, बेगूसराय, भागलपुर और मुजफ्फरपुर समाहरणालय में इन पदों पर नियुक्ति होनी है। 25 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। मैट्रिक पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। आयोग की ओर से कोटिवार सभी विभाग, समाहरणालय के लिए रिक्ति जारी कर दी गई है। 28 सितंबर आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।

अनारक्षित के लिए 1700 पद, जिसमें 590 महिलाओं के नियुक्ति के लिए जो पद निर्धारित किए गए हैं। उसमें अनारक्षित के लिए 1700 पद हैं। इसमें 590 पद महिलाओं के लिए हैं। अनु.जाति के 564, जनजाति के 47, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 702, पिछड़ा वर्ग 238, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 102 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 374 पद, स्वतंत्रता सेनानियों नाती-नातिन, पोते-पोतियों के लिए 78 पद निर्धारित हैं। इसके अलावा अलग-अलग दिव्यांग कोटि के पद हैं।

जिले में अनारक्षित के 44 पद, महिलाओं के लिए 33 मुजफ्फरपुर समाहरणालय में कुल 100 पद पर नियुक्ति होनी है। महिलाओं के लिए कुल 33 पद आरक्षित हैं। कुल में अनारक्षित में 44 पद हैं। अनारक्षित में महिलाओं के लिए 15 पद आरक्षित हैं। अनु. जाति में 7, जनजाति में 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 24, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 10, आर्थिक रूप से कमजोर में 10, पिछड़े वर्ग कही महिलाओं के लिए 4 पद है। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए 2 पद हैं। इसके अलावा भागलपुर समाहरणालय में 111 पदों पर, पटना समाहरणालय में 221, बेगूसराय में 108 पदों पर नियुक्ति होनी है। किशनगंज समाहरणालय में 24, बक्सर में 23, खगड़िया में 35, नालंदा समाहरणालय में 57 पदों पर नियुक्ति होगी।