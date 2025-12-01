कार से मिला डेढ़ करोड़ का सोना; कोलकाता से जुड़े तार, किशनगंज में गोल्ड तस्कर रैकेट का भंडाफोड़

संक्षेप: किशनगंज पुलिस ने सोना तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा किया है।चेकिंग अभियान के दौरान एक कार से तलाशी के बाद भारी मात्रा में सोना बरामद किया।जब्त सोने की कीमत लगभग 1.60 करोड़ रुपये है। आरोपी से पूछताछ जारी है।

बिहार के किशनगंज में पुलिस ने रविवार की देर रात ने सोना तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने रामपुर चेक पोस्ट में 1 किलो 400 ग्राम सोना जब्त किया है। इस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया गया है। सोना की कीमत 1 करोड़ 60 लाख रुपए आंकी गई है। जब्त सोना कोलकाता से सिलीगुड़ी ले जाया जा रहा था। सोना एक कार से बरामद किया गया है। वहीं पुलिस हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पूछताछ कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस के द्वारा इस कार्रवाई के बाद इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को दी गई है। जिसके बाद टैक्स अधिकारी कटिहार से किशनगंज पहुंचे है और सदर थाना में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। एसपी सागर कुमार ने बताया कि वाहन जांच के दौरान रामपुर चेक पोस्ट से कुल 1 किलो 400 ग्राम सोना बरामद किया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए आयकर विभाग की टीम को सूचना दी गई है।