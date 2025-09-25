बिहार में सोना कारोबारी की गोली मारकर हत्या, लूटपाट के इरादे से मर्डर

जानकारी के अनुसार, राहुल की एपीएम थाना क्षेत्र के ब्रह्मोतरा चौक पर जेवरात की दुकान है। रोजाना की भांति दुकान बंद कर वह लौट रहे थे। थलवारा गुमती से आगे बढ़ने पर घात लगाए बदमाशों ने लूट के इरादे से उन्हें गोली मार दी।

बिहार में अब सोना कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लहेरियासराय में बहादुरपुर थाना क्षेत्र के पंडासराय-थलवाड़ा सड़क पर गैस गोदाम के पास बुधवार शाम करीब सात बजे बदमाशों ने स्वर्ण व्यवसायी राहुल कुमार (33) को गोली मारकर हत्या कर दी। राहुल लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बाकरगंज दारूभट्टी चौक के पास रहनेवाले बबलू साह का पुत्र था।

जानकारी के अनुसार, राहुल की एपीएम थाना क्षेत्र के ब्रह्मोतरा चौक पर जेवरात की दुकान है। रोजाना की भांति दुकान बंद कर वह लौट रहे थे। थलवारा गुमती से आगे बढ़ने पर घात लगाए बदमाशों ने लूट के इरादे से उन्हें गोली मार दी। स्थानीय लोग उन्हें लेकर डीएमसीएच पहुंचे, जहां इलाज शुरू होते ही उनकी मौत हो गई। घटनास्थल से पुलिस को चार खोखे मिले हैं।