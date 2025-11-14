Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsGoh Assembly Seat Result 2025 who will win Dr. Ranvijay Kumar BJP Amrendra Kumar RJD election counting
Goh Result LIVE: गोह चुनाव नतीजा; अमरेंद्र कुमार या रणविजय कुमार में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Goh Assembly Seat Result LIVE 2025: औरंगाबाद जिले की गोह असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि आरजेडी के अमरेंद्र कुमार पार्टी को दूसरी जीत दिलाते हैं या फिर रालोसपा से भाजपा में शामिल हुए रणविजय कुमार उन्हें हराकर अपनी जीत दर्ज करते हैं।

Fri, 14 Nov 2025 06:07 AMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
बिहार विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद जिले की गोह सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। आरजेडी के अमरेंद्र कुमार और भाजपा के डॉ. रणविजय कुमार के बीच हार-जीत का मुकाबला है। रणविजय कुमार पहले रालोसपा में थे। 2020 के चुनाव में तीसरे पायदान पर रहते हुए टाइट फाइट की थी। अब देखना होगा, क्या आरजेडी दूसरी बार गोह विधानसभा का चुनाव जीता पाती है या रणविजय कुमार उन्हें हराकर भाजपा का झंडा फहराते हैं।

साल 2020 के चुनाव में आरजेडी के भीम कुमार सिंह (81,410) ने भाजपा के मनोज कुमार (45,792) को भारी मतों के अंतर से हराया था। दूसरे और तीसरे पायदान पर रहे प्रत्याशियों में टाइट फाइट देखने को मिली थी। एक तरफ भाजपा के मनोज कुमार को 45792 वोट मिले थे, तो वहीं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) के रणविजय कुमार को 44050 वोट मिले थे। 2025 विधानसभा चुनाव में रणविजय कुमार भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी ने भी अपना चेहरा बदला है। आरजेडी ने अपने विजयी कैंडिडेट भीम कुमार सिंह की जगह अमरेंद्र कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है।

गोह विधानसभा सीट काराकाट लोकसभा क्षेत्र के औरंगाबाद जिले में आती है। जातीय समीकरण की बात करें तो गोह विधानसभा सीट पर यादव, मुस्लिम, राजपूत, भूमिहार और पासवान मतदाताओं की आबादी अच्छी-खासी है। चुनावी इतिहास पर और नजर डालें तो शुरुआती दशकों में यहां कांग्रेस, वाम और समाजवादी दलों का मिला-जुला प्रभाव रहा। कांग्रेस ने गोह में 4 बार चुनाव जीता। वहीं, 4 बार यह सीट सीपीआई के खाते में गई। एक-एक बार सोशलिस्ट और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के भी विधायक रहे।

साल 2000 में यहां समता पार्टी को जीत मिली थी। इसके बाद 3 बार लगातार जेडीयू ने यहां कब्जा जमाया। 2015 में गोह सीट बीजेपी के खाते में चली गई। 2020 के विधानसभा चुनाव में भीम सिंह ने बीजेपी के मनोज शर्मा को हराकर पहली बार गोह में आरजेडी का परचम लहराया। इस दौरान रालोसपा से लड़े रणविजय कुमार करीब 44 हजार वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे। अब देखना होगा कि भाजपा में शामिल हुए रणविजय कुमार गोह विधानसभा का चुनाव जीत पाते हैं या फिर आरजेडी अपनी दूसरी जीत को सुनिश्चित करती है।

