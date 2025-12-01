Hindustan Hindi News
खुदा जानें तेजस्वी कब तक विपक्ष के नेता रहेंगे; शाहनवाज ने ऐसा क्यों कहा? चिराग का भी जिक्र किया

संक्षेप:

बीजेपी नेता ने कहा कि बिहार विधानसभा में विपक्ष नाम की कोई चीज जनता ने नहीं रहने दिया। लेकिन नीतीश कुमार सबकी भावना का खयाल रखते हैं। विपक्ष को रचनात्मक रहना चाहिए।

Mon, 1 Dec 2025 05:00 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन तो गए हैं लेकिन कब तक रहेंगे यह कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आरजेडी साइज में आ गई है। इस वजह से तेजस्वी को यह पद बहुत मुश्किल से मिला है। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार विपक्ष की भावना को मन से सुनते हैं। उन्होंने कांग्रेस और भाकपा माले पर भी प्रहार किया।

दिल्ली में एक चैनल से बात करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि बिहार विधानसभा में विपक्ष नाम की कोई चीज जनता ने नहीं रहने दिया। लेकिन नीतीश कुमार सबकी भावना का खयाल रखते हैं। विपक्ष को रचनात्मक रहना चाहिए। पीएम मोदी का हवाला देते हुए कि माले नहीं है तो इस बार सदन में ड्रामा नहीं होगा। माले के लोग ही पोस्टर लेकर आते हैं और सदन का समय खराब करते हैं। कांग्रेस पार्टी का भी बुरा हाल है। छह में चार विधायक बैठक में नहीं आ रहे हैं। वहां कुछ गड़बड़ है। सदाकत आश्रम में टिकट चोर बिहार छोड़ के नारे लग रहे हैं।

आरजेडी के विधायक भी अपने नेता से खुश नहीं हैं। कब तक खुश रहते हैं यह बात कोई नहीं जानता। ऐसे में तेजस्वी यादव कब तक नेता प्रतिपक्ष का दर्जा बचा पाते हैं यह बात खुदा ही जानता है। अगर दो सीट कम मिलते तो इसमें भी मुश्किल था। इसलिए उन्हें कंस्ट्रक्टिव विपक्ष के तौर पर काम करना चाहिए।

एक सवाल के जवाब में शाहनवाज हुसैन ने कहा कि चिराग पासवान ने कहा है कि विपक्ष के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। हालांकि उनके संपर्क में होने से इनकार किया। कहा कि बिहार के विकास के लिए एनडीए की सरकार प्रतिबद्ध है। जनता से जो भी वायदे किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। भाजपा प्रवक्ता ने बिहार के सभी नव निर्वाचित विधायकों को बधाई दी।

