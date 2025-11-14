Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsGobindpur Assembly Seat Result 2025 who will win RJD Purnima Yadav vs LJPRV Binita Mehta election counting updates
Gobindpur Result LIVE: गोविंदपुर सीट नतीजा, राजद की पूर्णिमा यादव को हरा पाएंगी चिराग की विनीता मेहता?

संक्षेप: Gobindpur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में गोविंदपुर सीट पर RJD की पूर्णिमा यादव और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की विनीता मेहता बीच हार-जीत की लड़ाई है। गोविंदपुर सीट के चुनाव परिणाम के लिए आज काउंटिंग हो रही है।

Fri, 14 Nov 2025 06:22 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, गोविंदपुर
Gobindpur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में नवादा जिले की गोविंदपुर सीट पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो रही है। गोविंदपुर सीट पर हार-जीत का सीधा मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की पूर्णिमा यादव और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की विनीता मेहता के बीच है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 11 नवंबर को नवादा जिले की गोविंदपुर विधानसभा सीट पर मतदान संपन्न हुआ और आज रिजल्ट आ रहा है। 2020 में आरजेडी के मोहम्मद कमरान ने जेडीयू की पूर्णिमा यादव को 33,074 वोटों से हराया था। 2025 में पूर्णिमा यादव आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और एनडीए की ओर से ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के खाते में गई है।

बिहार विधानसभा चुनाव के भरोसेमंद अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान की साइट पर बार-बार आइए और पूरे राज्य के साथ-साथ अपने क्षेत्र, जिले और अपनी सीट की मतगणना का अपडेट लेते रहिए।

2010-2020: कांग्रेस-आरजेडी के बीच कांटे की टक्कर

2005 से 2010 तक जेडीयू के कौशल यादव विधायक रहे। 2010 में उन्होंने 45,589 वोटों से लोक जनशक्ति पार्टी के प्रो. के.बी. प्रसाद को 24,702 वोटों से हराया। 2015 में महागठबंधन के तहत कांग्रेस की पूर्णिमा यादव ने 43,016 वोट से भाजपा की फुला देवी को मामूली अंतर से हराया। स्वतंत्र मोहम्मद कमरान तीसरे स्थान पर रहे। 2020 में आरजेडी के मोहम्मद कमरान ने जेडीयू की पूर्णिमा यादव को बड़े अंतर से हराया। लेकिन 2025 में सब बदल चुका है और पूर्णिमा यादव राजद के टिकट से मैदान में हैं।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
Nawada News Nawada Latest News Bihar Elections अन्य..
