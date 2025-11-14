Gobindpur Result LIVE: गोविंदपुर सीट नतीजा, राजद की पूर्णिमा यादव को हरा पाएंगी चिराग की विनीता मेहता?
Gobindpur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में नवादा जिले की गोविंदपुर सीट पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो रही है। गोविंदपुर सीट पर हार-जीत का सीधा मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की पूर्णिमा यादव और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की विनीता मेहता के बीच है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 11 नवंबर को नवादा जिले की गोविंदपुर विधानसभा सीट पर मतदान संपन्न हुआ और आज रिजल्ट आ रहा है। 2020 में आरजेडी के मोहम्मद कमरान ने जेडीयू की पूर्णिमा यादव को 33,074 वोटों से हराया था। 2025 में पूर्णिमा यादव आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और एनडीए की ओर से ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के खाते में गई है।
2010-2020: कांग्रेस-आरजेडी के बीच कांटे की टक्कर
2005 से 2010 तक जेडीयू के कौशल यादव विधायक रहे। 2010 में उन्होंने 45,589 वोटों से लोक जनशक्ति पार्टी के प्रो. के.बी. प्रसाद को 24,702 वोटों से हराया। 2015 में महागठबंधन के तहत कांग्रेस की पूर्णिमा यादव ने 43,016 वोट से भाजपा की फुला देवी को मामूली अंतर से हराया। स्वतंत्र मोहम्मद कमरान तीसरे स्थान पर रहे। 2020 में आरजेडी के मोहम्मद कमरान ने जेडीयू की पूर्णिमा यादव को बड़े अंतर से हराया। लेकिन 2025 में सब बदल चुका है और पूर्णिमा यादव राजद के टिकट से मैदान में हैं।