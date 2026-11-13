दुनिया में गूंजी छठ महापर्व की महिमा, IPS कुमार आशीष ने फ्रांस के लोगों को फ्रेंच में समझाया

इस लेख में कुमार आशीष ने बताया है कि छठ केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवनदायिनी प्रकृति, सूर्य और जल के प्रति आभार व्यक्त करने का सबसे बड़ा उत्सव है।

लोक आस्था के महापर्व छठ की महिमा देश-विदेश में गूंज रही है। बिहार के कोसी क्षेत्र के डीआईजी और तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी डॉ. कुमार आशीष द्वारा फ्रेंच भाषा में लिखे गए एक लेख में इसका वर्णन किया गया है। इसकी शुरुआत करीब दो दशक पहले हुई थी। कुमार आशीष एक अध्ययन यात्रा के सिलसिले में फ्रांस गए थे। वहां एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने उनसे भारत और विशेषकर बिहार की किसी अनूठी सांस्कृतिक परंपरा के बारे में पूछा था। उन्होंने छठ का विस्तार से जिक्र किया।

उन्होंने स्वदेश लौटने के बाद इस पर शोध किया और फ्रेंच भाषा में "Chhath Pouja: l'adoration du Dieu Soleil" शीर्षक से एक लेख तैयार किया। बाद में इसे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR), नई दिल्ली द्वारा फ्रेंच भाषा में प्रकाशित पुस्तक "rencontre avec l'Inde" में 2013 में जगह मिली।

प्रकृति के प्रति कृतज्ञता इस लेख में कुमार आशीष ने बताया है कि छठ केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवनदायिनी प्रकृति, सूर्य और जल के प्रति आभार व्यक्त करने का सबसे बड़ा उत्सव है। इसमें इस बात पर विशेष प्रकाश डाला गया है कि इस महापर्व में कोई पुरोहित या वीआईपी-नॉन वीआईपी का भेद नहीं होता है। घाट पर सभी एक समान रूप से सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहाय-खाय, खरना, संध्या और सुबह के अर्घ्य जैसे चारों चरणों के पीछे छिपे वैज्ञानिक, मानसिक और शारीरिक अनुशासन के साथ-साथ हठयोग के छह अभ्यासों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। इसमें डूबते और उगते दोनों सूर्यों को नमन करने के अनूठे दर्शन को भी रेखांकित किया गया है। यह महापर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आधुनिक दौड़-भाग भरी जिंदगी में प्रवासियों को अपनी माटी और संस्कृति से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। चाहे दिल्ली-एनसीआर का श्रमिक हो या बेंगलुरु का सॉफ्टवेयर इंजीनियर हर बिहारी की भावनात्मक पहचान इसी छठ से जुड़ी है।

कुमार आशीष लिखते हैं कि छठ शब्द सिर्फ दिवाली के छठे दिन का ही द्योतक नहीं है बल्कि ये इंगित करता है की भगवान सूर्य की प्रखर किरणों की सकारात्मक ऊर्जा को हठ योग के छह अभ्यासों के माध्यम से एक आम आदमी कैसे आत्मसात कर सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो सकता है? इस पर्व के हर छोटे से छोटे विधान की योगिक और वैज्ञानिक महत्ता है, मसलन साल में दो बार क्यों मनाया जाता है यह पर्व? सूर्य की उपासना के वक्त जल में खड़े रहने का आधार है? डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के पीछे का विचार है? सूप और दौरे का पूजा में क्या महत्व है? यह पूजा ऋग्वेद काल से शुरू हुई, महाभारत में धौम्य ऋषि के कहने पर द्रौपदी ने पांचों पांडवों के साथ छठ पर्व कर सूर्य की कृपा से अपना खोया राज्य वापस प्राप्त किया था। बिहार में इसका प्रचलन सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण से शुरू होना माना जाता है।