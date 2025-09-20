Giving land to Adani for Rs 1 will cause Bihar Rs 5,000 crore loss yearly says Prashant Bhushan अडानी को 1 रुपये में जमीन देने से बिहार को हर साल 5000 करोड़ का नुकसान: प्रशांत भूषण, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsGiving land to Adani for Rs 1 will cause Bihar Rs 5,000 crore loss yearly says Prashant Bhushan

अडानी को 1 रुपये में जमीन देने से बिहार को हर साल 5000 करोड़ का नुकसान: प्रशांत भूषण

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दावा किया कि अडानी ग्रुप को भागलपुर के पीरपैंती में पावर प्लांट के लिए 1 रुपये में जमीन देने से बिहार सरकार को हर साल 5000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाSat, 20 Sep 2025 11:17 PM
share Share
Follow Us on
अडानी को 1 रुपये में जमीन देने से बिहार को हर साल 5000 करोड़ का नुकसान: प्रशांत भूषण

बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती में अडानी ग्रुप को थर्मल पावर प्लांट की जमीन देने के मामले में सियासी पारा गर्माया हुआ है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने शनिवार को कहा कि अडानी समूह को पीरपैंती में जमीन देने से बिहार सरकार को 5000 करोड़ रुपये का सालाना नुकसान होगा। मात्र 1 रुपये सालाना की दर से एक हजार एकड़ जमीन 30 साल के लिए अडानी को दी गई है। वहीं, 6 रुपये प्रति यूनिट की दर से 2500 मेगावाट बिजली खरीदने का करार कर लिया गया।

प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि इससे ज्यादा भ्रष्टाचार और नियमों का उल्लंघन कुछ हो ही नहीं सकता। वे ऑल इंडिया पीपुल्स फोरम के तत्वावधान में पटना के आंबेडकर भवन में आयोजित प्रेसवार्ता सह नागरिक संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सहायता की घोषणा वोट के लिए घूस देने जैसा है।

ये भी पढ़ें:पटना में कांग्रेस का मार्च, अडानी को 1 रुपये में 1050 एकड़ जमीन देने का आरोप

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग नागरिकता तय करने की ऑथोरिटी बनना चाह रहा है, पारदर्शिता नहीं बरत रहा। हर व्यक्ति को यह जानने का हक है कि उनके आवेदन में क्या दस्तावेज दिए गए, उनके आवेदन का किस आधार पर रिजेक्शन (अस्वीकार) या नॉट रिजेक्शन किया गया।

प्रशांत भूषण ने बिहार में भूमि अधिग्रहण को लेकर लैंड रिकॉर्ड कमीशन और लैंड रेट कमीशन बनाने की मांग की। इस मौके पर भाकपा माले के सांसद सुदामा प्रसाद, एआईपीएफ के कमलेश शर्मा एवं आइलाज की मंजू शर्मा मौजूद रहीं।