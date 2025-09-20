अडानी को 1 रुपये में जमीन देने से बिहार को हर साल 5000 करोड़ का नुकसान: प्रशांत भूषण

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दावा किया कि अडानी ग्रुप को भागलपुर के पीरपैंती में पावर प्लांट के लिए 1 रुपये में जमीन देने से बिहार सरकार को हर साल 5000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती में अडानी ग्रुप को थर्मल पावर प्लांट की जमीन देने के मामले में सियासी पारा गर्माया हुआ है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने शनिवार को कहा कि अडानी समूह को पीरपैंती में जमीन देने से बिहार सरकार को 5000 करोड़ रुपये का सालाना नुकसान होगा। मात्र 1 रुपये सालाना की दर से एक हजार एकड़ जमीन 30 साल के लिए अडानी को दी गई है। वहीं, 6 रुपये प्रति यूनिट की दर से 2500 मेगावाट बिजली खरीदने का करार कर लिया गया।

प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि इससे ज्यादा भ्रष्टाचार और नियमों का उल्लंघन कुछ हो ही नहीं सकता। वे ऑल इंडिया पीपुल्स फोरम के तत्वावधान में पटना के आंबेडकर भवन में आयोजित प्रेसवार्ता सह नागरिक संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सहायता की घोषणा वोट के लिए घूस देने जैसा है।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग नागरिकता तय करने की ऑथोरिटी बनना चाह रहा है, पारदर्शिता नहीं बरत रहा। हर व्यक्ति को यह जानने का हक है कि उनके आवेदन में क्या दस्तावेज दिए गए, उनके आवेदन का किस आधार पर रिजेक्शन (अस्वीकार) या नॉट रिजेक्शन किया गया।