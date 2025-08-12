5 लाख पहुंचा दो, नहीं तो मारकर फेंक देंगे... बिहार में शराब तस्कर का अपहरण, रंगदारी मांगी

अपहरणकर्ताओं ने गुड्डू कुमार के मोबाइल पर कॉल कर कहा कि भोला महतो की जान बचाना चाहते हैं तो उसके परिजन चुपचाप पांच लाख रुपये पहुंचा दें। अन्यथा हत्या कर शव कहीं भी फेंक देंगे। जिस युवक का अपहरण हुआ है, वो शराब तस्कर है।

बेगूसराय जिले के लोहियानगर थाना के वीर कुंवर सिंह चौक के पास से सोमवार की सरेशाम चार पहिया वाहन सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर एक युवक का अगवा कर लिया। अपराधियों ने अपहृत के रिश्तेदार के मोबाइल पर कॉल कर पांच लाख रुपये रंगदारी की मांग की। अपहृत युवक लोहियानगर थाना क्षेत्र के पनहांस निवासी राम पदारथ महतो का पुत्र भोला महतो है और शराब तस्करी का काम करता है। अपहृत के भाई सुधीर कुमार ने बताया कि उसका भाई सोमवार को साढ़े सात बजे घर से सब्जी खरीदने की बात कह कर निकला था। उसके बाद उसने अपने रिश्तेदार गुड्डू को कॉल कर बुलाया था।

इसी दौरान चार पहिया वाहन पर सवार बदमाश आये और हथियार के बल पर भोला महतो को अगवा कर वाहन में बैठा लिया। सुधीर ने बताया कि उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन जीरोमाइल बताया। उसके बाद उसका मोबाइल स्वीच ऑफ हो गया। उन्होंने बताया कि लगभग साढ़े आठ बजे लोहियानगर थाने में उसके भाई के अपहरण होने की प्राथमिकी दर्ज करायी।

अपहरणकर्ताओं ने गुड्डू कुमार के मोबाइल पर कॉल कर कहा कि भोला महतो की जान बचाना चाहते हैं तो उसके परिजन चुपचाप पांच लाख रुपये पहुंचा दें। अन्यथा हत्या कर शव कहीं भी फेंक देंगे। बताया जा रहा है कि बीहट के जिस ब्रदर गैंग ने भोला महतो को उठाया है वह भी जिले के शातिर शराब तस्करों की सूची में शामिल है।