Give me 5 lakhs Otherwise we will kill and throw away Liquor smuggler kidnapped in Bihar ransom demanded 5 लाख पहुंचा दो, नहीं तो मारकर फेंक देंगे... बिहार में शराब तस्कर का अपहरण, रंगदारी मांगी, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsGive me 5 lakhs Otherwise we will kill and throw away Liquor smuggler kidnapped in Bihar ransom demanded

5 लाख पहुंचा दो, नहीं तो मारकर फेंक देंगे... बिहार में शराब तस्कर का अपहरण, रंगदारी मांगी

अपहरणकर्ताओं ने गुड्डू कुमार के मोबाइल पर कॉल कर कहा कि भोला महतो की जान बचाना चाहते हैं तो उसके परिजन चुपचाप पांच लाख रुपये पहुंचा दें। अन्यथा हत्या कर शव कहीं भी फेंक देंगे। जिस युवक का अपहरण हुआ है, वो शराब तस्कर है। 

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, बेगूसरायTue, 12 Aug 2025 07:31 PM
share Share
Follow Us on
5 लाख पहुंचा दो, नहीं तो मारकर फेंक देंगे... बिहार में शराब तस्कर का अपहरण, रंगदारी मांगी

बेगूसराय जिले के लोहियानगर थाना के वीर कुंवर सिंह चौक के पास से सोमवार की सरेशाम चार पहिया वाहन सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर एक युवक का अगवा कर लिया। अपराधियों ने अपहृत के रिश्तेदार के मोबाइल पर कॉल कर पांच लाख रुपये रंगदारी की मांग की। अपहृत युवक लोहियानगर थाना क्षेत्र के पनहांस निवासी राम पदारथ महतो का पुत्र भोला महतो है और शराब तस्करी का काम करता है। अपहृत के भाई सुधीर कुमार ने बताया कि उसका भाई सोमवार को साढ़े सात बजे घर से सब्जी खरीदने की बात कह कर निकला था। उसके बाद उसने अपने रिश्तेदार गुड्डू को कॉल कर बुलाया था।

इसी दौरान चार पहिया वाहन पर सवार बदमाश आये और हथियार के बल पर भोला महतो को अगवा कर वाहन में बैठा लिया। सुधीर ने बताया कि उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन जीरोमाइल बताया। उसके बाद उसका मोबाइल स्वीच ऑफ हो गया। उन्होंने बताया कि लगभग साढ़े आठ बजे लोहियानगर थाने में उसके भाई के अपहरण होने की प्राथमिकी दर्ज करायी।

ये भी पढ़ें:किडनैपिंग वीडियो देखकर भी विशाल को नहीं खोज पाई पटना पुलिस, नहर में मिली लाश
ये भी पढ़ें:बाप के सामने 17 साल की बेटी को उठा ले गए बदमाश, पिस्तौल की नोक पर किडनैपिंग

अपहरणकर्ताओं ने गुड्डू कुमार के मोबाइल पर कॉल कर कहा कि भोला महतो की जान बचाना चाहते हैं तो उसके परिजन चुपचाप पांच लाख रुपये पहुंचा दें। अन्यथा हत्या कर शव कहीं भी फेंक देंगे। बताया जा रहा है कि बीहट के जिस ब्रदर गैंग ने भोला महतो को उठाया है वह भी जिले के शातिर शराब तस्करों की सूची में शामिल है।

अपहरण के 36 घंटे बीतने के बाद भी भोला महतो का कोई अता पता नहीं है। बताया जाता है कि पुलिस ने इस मामले में अपहरणकर्ता ब्रदर के पिता को बीहट से हिरासत में लिया है। साथ ही गुड्डू के नामक जिस शख्स के मोबाइल पर कॉल किया है वह भी पुलिस के कब्जे में है।सदर एसडीपीओ आनंद पांडे ने बताया कि भोला महतो का अपहरण हुआ है। उसकी बरामदगी के लिए जिले के अलावा लखीसराय व पटना जिले के विभिन्न जगहों पर छापेमारी की जा रही है।