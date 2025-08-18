Give affidavit CEC will not go abroad after retirement Tejashwi retort on asking for affidavit from political parties हलफनामा दें, रिटायरमेंट के बाद CEC विदेश नहीं..., सियासी दलों से शपथ पत्र मांगने पर तेजस्वी का पलटवार, Bihar Hindi News - Hindustan
चुनाव आयोग पर आरोप लगाने को लेकर सियासी दलों से शपथ पत्र मांगने वाले सीईसी ज्ञानेश कुमार पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। उन्होने कहा कि सीईसी को यह एफिडेविट देना चाहिए कि वे रिटायर होने के बाद कोई लाभ का पद नहीं लेंगे और विदेश नहीं भागेंगे।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 18 Aug 2025 11:09 PM
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि राजनीतिक दलों से शपथ पत्र मांगने वाले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को ही हलफनामा देना चाहिए। सोमवार को जारी बयान में तेजस्वी ने कहा कि सीईसी को यह एफिडेविट देना चाहिए कि वे रिटायर होने के बाद मोदी सरकार की ओर से दिया जाना वाला कोई लाभ का पद नहीं लेंगे। उन्हें इसका भी शपथ पत्र देना चाहिए कि वे सेवानिवृत्ति के बाद देश छोड़कर विदेश नहीं भागेंगे।

तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग की सच्चाई सामने आ गई है। आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है। सीईसी के पास कोई जवाब नहीं है। सीईसी लगातार बचकाना उदाहरण दे रहे थे। उनसे बेहतर एक्सक्यूज तो नर्सरी के बच्चे दे सकते हैं। वे केवल रटारटाया बात करते रहे। ऐसा प्रतीत होता है मानो पीएमओ और गृह मंत्री अमित शाह ने जो लिखकर दिया था, सीईसी उसी को दुहराते रहे।

ऐसा लग रहा है मानो चुनाव आयोग चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आरओ रहे अनिल मसीह से भी आगे जाना चाहता है। आज का चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। हमें उनकी बातों पर हंसी आ रही है। उनके पास जायज सवालों का जवाब नहीं है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बचाने की जिम्मेदारी अब अधिकारियों की नहीं बल्कि जनता की है।