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शादी के नाम पर बेटियों को बेचने का गंदा खेल, पंच समेत 3 महिलाएं गिरफ्तार; राजस्थान तक नेटवर्क

May 04, 2026 10:18 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, बेटी बेचवा, बेटी बेचना, बालिका ट्रैफिकिंग, बिहार क्राइम न्यूज, बिहार न्यूज टूडे
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एक किशोरी को कुछ दिनों पूर्व बहला-फुसलाकर  शादी कराने वाले एक गिरोह ने राजस्थान के कुछ लोगों के साथ बेच दिया। जब किशोरी वहां पहुंची तो उसे जबरन अधिक उम्र के व्यक्ति से शादी कराई गई।

शादी के नाम पर बेटियों को बेचने का गंदा खेल, पंच समेत 3 महिलाएं गिरफ्तार; राजस्थान तक नेटवर्क

बिहार के सासाराम में बेटियों के बेचने के गंदे धंधे का खुलासा हुआ है। अनुमंडल क्षेत्र के शहर से गांव तक किशोरियों को बहला-फुसला कर राजस्थान में ले जाकर जबरन शादी करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस मामले में तिलौथू प्रखंड के सेवही पंचायत के पतलूका निवासी महिला पंच समेत तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जबकि गिरोह में शामिल अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। पुलिस की यह पूरी कारवाई राजस्थान से किसी तरह भाग कर अपने घर डालमियानगर पहुंची एक किशोरी के लिखित बयान पर की गई है।

पुलिस के अनुसार डालमियानगर थाना क्षेत्र के मथुरी निवासी एक किशोरी को कुछ दिनों पूर्व बहला-फुसलाकर नाबालिग बच्चियों को शादी करने वाले एक गिरोह ने उसे राजस्थान के कुछ लोगों के साथ बेच दिया। जब किशोरी वहां पहुंची तो उसे जबरन अधिक उम्र के व्यक्ति से शादी कराया गया। चार दिन पूर्व उक्त किशोरी ने किसी तरह राजस्थान से भागते हुए अपने घर डालमियानगर पहुंची। उसने परिजनों को आपबीती सुनाई और मामले की लिखित शिकायत डालमियानगर थाने को दी।

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यह भी बताया गया कि रोहतास जिले का तिलौथू, रोहतास प्रखंड समेत डेहरी नगर परिषद क्षेत्र के कई नाबालिग बच्चियों का जबरन शादी राजस्थान में कराया गया है। इसके लिए एक गिरोह संचालित होता है। रोहतास जिले में सबसे अधिक महिला व पुरुष तिलौथू प्रखंड क्षेत्र के शामिल हैं। जांच के दौरान यह भी पता चला कि तिलौथू प्रखंड क्षेत्र के सेवही, पतलूका, बहेरा, कैथी, रंजीतगंज, बरवाडीह रोहतास प्रखंड के बकनौरा, ढेलाबाद, तुंबा क्षेत्र में महिला व पुरुष का एक बड़ा गिरोह चलता है जो बालिक व नाबालिग बच्चियों का जबरन शादी राजस्थान में कराया जाता है। इसके एवज में राजस्थान के एजेंट द्वारा यहां के गिरोह में शामिल लोगों को मोटी रकम दी जाती है। इस मामले में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र तिलौथू प्रखंड क्षेत्र बताया जाता है।

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आवेदन मिलने पर डालमियानगर थानाध्यक्ष राजीव रंजन ने मामले की जांच की और किशोरी के लिखित बयान के आधार पर तिलौथू थाना क्षेत्र के पतलूका निवासी विजय ठाकुर की पत्नी पतलूका वार्ड संख्या 12 की पंच सूरजमुखी कुंवर, पतलूका निवासी अशोक सिंह की पत्नी बबीता देवी व डालमियानगर के मथुरी निवासी मुक्तेश्वर गोस्वामी की पत्नी चैना देवी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कई और लोग शामिल हैं। जिनकी तलाश पुलिस कर रही हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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