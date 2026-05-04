शादी के नाम पर बेटियों को बेचने का गंदा खेल, पंच समेत 3 महिलाएं गिरफ्तार; राजस्थान तक नेटवर्क

एक किशोरी को कुछ दिनों पूर्व बहला-फुसलाकर शादी कराने वाले एक गिरोह ने राजस्थान के कुछ लोगों के साथ बेच दिया। जब किशोरी वहां पहुंची तो उसे जबरन अधिक उम्र के व्यक्ति से शादी कराई गई।

बिहार के सासाराम में बेटियों के बेचने के गंदे धंधे का खुलासा हुआ है। अनुमंडल क्षेत्र के शहर से गांव तक किशोरियों को बहला-फुसला कर राजस्थान में ले जाकर जबरन शादी करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस मामले में तिलौथू प्रखंड के सेवही पंचायत के पतलूका निवासी महिला पंच समेत तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जबकि गिरोह में शामिल अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। पुलिस की यह पूरी कारवाई राजस्थान से किसी तरह भाग कर अपने घर डालमियानगर पहुंची एक किशोरी के लिखित बयान पर की गई है।

पुलिस के अनुसार डालमियानगर थाना क्षेत्र के मथुरी निवासी एक किशोरी को कुछ दिनों पूर्व बहला-फुसलाकर नाबालिग बच्चियों को शादी करने वाले एक गिरोह ने उसे राजस्थान के कुछ लोगों के साथ बेच दिया। जब किशोरी वहां पहुंची तो उसे जबरन अधिक उम्र के व्यक्ति से शादी कराया गया। चार दिन पूर्व उक्त किशोरी ने किसी तरह राजस्थान से भागते हुए अपने घर डालमियानगर पहुंची। उसने परिजनों को आपबीती सुनाई और मामले की लिखित शिकायत डालमियानगर थाने को दी।

यह भी बताया गया कि रोहतास जिले का तिलौथू, रोहतास प्रखंड समेत डेहरी नगर परिषद क्षेत्र के कई नाबालिग बच्चियों का जबरन शादी राजस्थान में कराया गया है। इसके लिए एक गिरोह संचालित होता है। रोहतास जिले में सबसे अधिक महिला व पुरुष तिलौथू प्रखंड क्षेत्र के शामिल हैं। जांच के दौरान यह भी पता चला कि तिलौथू प्रखंड क्षेत्र के सेवही, पतलूका, बहेरा, कैथी, रंजीतगंज, बरवाडीह रोहतास प्रखंड के बकनौरा, ढेलाबाद, तुंबा क्षेत्र में महिला व पुरुष का एक बड़ा गिरोह चलता है जो बालिक व नाबालिग बच्चियों का जबरन शादी राजस्थान में कराया जाता है। इसके एवज में राजस्थान के एजेंट द्वारा यहां के गिरोह में शामिल लोगों को मोटी रकम दी जाती है। इस मामले में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र तिलौथू प्रखंड क्षेत्र बताया जाता है।