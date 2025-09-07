Girls Students will face loss of Rs 50 thousand big question on functioning of BRA Bihar University छात्राओं को लगेगा 50 हजार का झटका, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कामकाज पर बड़ा सवाल, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsGirls Students will face loss of Rs 50 thousand big question on functioning of BRA Bihar University

विवि प्रशासन ने छात्राओं को कन्या उत्थान के लिए अब विवि में आने पर रोक लगा दी है। छात्राओं को अपने कॉलेज में ही जाकर आवेदन करना है। छात्राओं ने कहा कि पिछली बार पोर्टल खुलने पर सभी दस्तावेज कॉलेज में जमा कर दिए थे। इ

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, प्रसंSun, 7 Sep 2025 08:57 AM
बिहार के चर्चित और बड़े बीआरए बिहार विश्वविद्यालय से स्नातक पास करने के बाद भी छात्राओं को कन्या उत्थान योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। विश्वविद्यालय के अलग-अलग कॉलेजों में छात्राएं इसे लेकर चक्कर काट रही हैं। पिछले सत्र के लिए पोर्टल खुलने के बाद भी छात्राएं 50 हजार की राशि का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगी। सैकड़ों छात्राओं के आवेदन में त्रुटि बता वापस कर दिया गया है।

यही नहीं, अंकपत्र पेडिंग के कारण छात्राएं आवेदन भी नहीं कर पा रही हैं। विवि प्रशासन ने छात्राओं को कन्या उत्थान के लिए अब विवि में आने पर रोक लगा दी है। छात्राओं को अपने कॉलेज में ही जाकर आवेदन करना है। छात्राओं ने कहा कि पिछली बार पोर्टल खुलने पर सभी दस्तावेज कॉलेज में जमा कर दिए थे। इसके बावजूद उनका नाम पोर्टल पर नहीं दिख रहा है। इसके लिए कौन जवाबदेह है। बस आदेश कर दिया जाता है कि कॉलेज में जाकर पता करें। यह कहकर सभी पल्ला झाड़ लेते हैं।

सेल्फ फाइनेंस व वोकेशनल की छात्रा को नहीं मिलेगा लाभ:

एमडीडीएम के कॉमर्स से लेकर होमियोपैथी जैसी कोर्स की छात्राएं कन्या उत्थान योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी। सेल्फ फाइनेंस से लेकर वोकेशनल कोर्स की छात्राओं को इसका लाभ नहीं देना है। छात्राओं ने कहा कि अगर राजभवन से इसे मान्यता नहीं मिली तो नामांकन क्यों लिया जाता है। डीएसडब्ल्यू ने कहा कि इस संबंध में विभाग को लिखा गया है।

पांच हजार छात्राएं भटक रहीं अंकपत्र के लिए

अलग-अलग कॉलेजों की विभिन्न कोर्स की पांच हजार से अधिक छात्राएं अंकपत्र लेने को लेकर कॉलेज से लेकर विवि तक भटक रही हैं। छात्राओं ने कहा कि हमारा अंकपत्र नहीं मिला है। बिना अंकपत्र के आवेदन स्वीकार नहीं हो रहा है। इधर, डीएसडब्ल्यू आलोक प्रताप सिंह ने कहा कि पिछले दो दिनों में छह हजार से अधिक का अंकपत्र बनाकर कॉलेजों को भेजा गया है। यह प्रक्रिया लगातार चल रही है।