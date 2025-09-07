छात्राओं को लगेगा 50 हजार का झटका, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कामकाज पर बड़ा सवाल

विवि प्रशासन ने छात्राओं को कन्या उत्थान के लिए अब विवि में आने पर रोक लगा दी है। छात्राओं को अपने कॉलेज में ही जाकर आवेदन करना है। छात्राओं ने कहा कि पिछली बार पोर्टल खुलने पर सभी दस्तावेज कॉलेज में जमा कर दिए थे। इ

बिहार के चर्चित और बड़े बीआरए बिहार विश्वविद्यालय से स्नातक पास करने के बाद भी छात्राओं को कन्या उत्थान योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। विश्वविद्यालय के अलग-अलग कॉलेजों में छात्राएं इसे लेकर चक्कर काट रही हैं। पिछले सत्र के लिए पोर्टल खुलने के बाद भी छात्राएं 50 हजार की राशि का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगी। सैकड़ों छात्राओं के आवेदन में त्रुटि बता वापस कर दिया गया है।

यही नहीं, अंकपत्र पेडिंग के कारण छात्राएं आवेदन भी नहीं कर पा रही हैं। विवि प्रशासन ने छात्राओं को कन्या उत्थान के लिए अब विवि में आने पर रोक लगा दी है। छात्राओं को अपने कॉलेज में ही जाकर आवेदन करना है। छात्राओं ने कहा कि पिछली बार पोर्टल खुलने पर सभी दस्तावेज कॉलेज में जमा कर दिए थे। इसके बावजूद उनका नाम पोर्टल पर नहीं दिख रहा है। इसके लिए कौन जवाबदेह है। बस आदेश कर दिया जाता है कि कॉलेज में जाकर पता करें। यह कहकर सभी पल्ला झाड़ लेते हैं।

सेल्फ फाइनेंस व वोकेशनल की छात्रा को नहीं मिलेगा लाभ: एमडीडीएम के कॉमर्स से लेकर होमियोपैथी जैसी कोर्स की छात्राएं कन्या उत्थान योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी। सेल्फ फाइनेंस से लेकर वोकेशनल कोर्स की छात्राओं को इसका लाभ नहीं देना है। छात्राओं ने कहा कि अगर राजभवन से इसे मान्यता नहीं मिली तो नामांकन क्यों लिया जाता है। डीएसडब्ल्यू ने कहा कि इस संबंध में विभाग को लिखा गया है।