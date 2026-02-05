बिहार के सभी गर्ल्स हॉस्टल का थाने में रजिस्ट्रेशन, कमरे में पुरुषों की नो एंट्री; नए नियम जान लें
बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्यभर में संचालित सभी गर्ल्स हॉस्टल और लॉज में रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके तहत सभी गर्ल्स हॉस्टल और लॉज का संबंधित थाने में पंजीकरण अनिवार्य होगा। 24 घंटे कम से कम एक महिला वार्डन की उपस्थिति अनिवार्य होगी। साथ ही हॉस्टल के वार्डन, गार्ड, रसोइया और सफाईकर्मी सहित सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया गया है। पटना में निजी हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा की मौत के बाद छात्रावासों की सुरक्षा पर सवाल उठे थे।
सीआईडी के एडीजी (कमजोर वर्ग) ने सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिख कर इसका अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। हॉस्टल में छात्राओं के कमरों तक रिश्तेदार सहित किसी भी पुरुष के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। उनसे मिलने के लिए अलग विजिटर रूम की व्यवस्था होगी। हर व्यक्ति का नाम-मोबाइल नंबर विजिटर रजिस्टर में दर्ज होगा।
थाना अपने क्षेत्र के सभी हॉस्टलों का पूरा ब्योरा रखेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत जानकारी मिल सके। इसकी जिम्मेदारी महिला हेल्प डेस्क को दी गई है। प्रत्येक हॉस्टल-लॉज को मुख्य प्रवेश द्वार, गलियारे, डायनिंग एरिया और परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाना होगा। न्यूनतम 30 दिन तक बैकअप रखा जायेगा। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गृह विभाग ने आवश्यक निर्देश जारी किया है। इनका सख्ती से पालन कराया जाएगा।