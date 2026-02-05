Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsgirls hostel must have to registered in police station no men allowed new rules in bihar
बिहार के सभी गर्ल्स हॉस्टल का थाने में रजिस्ट्रेशन, कमरे में पुरुषों की नो एंट्री; नए नियम जान लें

बिहार के सभी गर्ल्स हॉस्टल का थाने में रजिस्ट्रेशन, कमरे में पुरुषों की नो एंट्री; नए नियम जान लें

संक्षेप:

हॉस्टल में छात्राओं के कमरों तक रिश्तेदार सहित किसी भी पुरुष के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। उनसे मिलने के लिए अलग विजिटर रूम की व्यवस्था होगी। हर व्यक्ति का नाम-मोबाइल नंबर विजिटर रजिस्टर में दर्ज होगा।

Feb 05, 2026 07:06 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्यभर में संचालित सभी गर्ल्स हॉस्टल और लॉज में रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके तहत सभी गर्ल्स हॉस्टल और लॉज का संबंधित थाने में पंजीकरण अनिवार्य होगा। 24 घंटे कम से कम एक महिला वार्डन की उपस्थिति अनिवार्य होगी। साथ ही हॉस्टल के वार्डन, गार्ड, रसोइया और सफाईकर्मी सहित सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया गया है। पटना में निजी हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा की मौत के बाद छात्रावासों की सुरक्षा पर सवाल उठे थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सीआईडी के एडीजी (कमजोर वर्ग) ने सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिख कर इसका अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। हॉस्टल में छात्राओं के कमरों तक रिश्तेदार सहित किसी भी पुरुष के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। उनसे मिलने के लिए अलग विजिटर रूम की व्यवस्था होगी। हर व्यक्ति का नाम-मोबाइल नंबर विजिटर रजिस्टर में दर्ज होगा।

ये भी पढ़ें:बिहार में चौथे चरण में 44,000 शिक्षकों की नियुक्ति, अगले महीने जारी विज्ञापन

थाना अपने क्षेत्र के सभी हॉस्टलों का पूरा ब्योरा रखेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत जानकारी मिल सके। इसकी जिम्मेदारी महिला हेल्प डेस्क को दी गई है। प्रत्येक हॉस्टल-लॉज को मुख्य प्रवेश द्वार, गलियारे, डायनिंग एरिया और परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाना होगा। न्यूनतम 30 दिन तक बैकअप रखा जायेगा। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गृह विभाग ने आवश्यक निर्देश जारी किया है। इनका सख्ती से पालन कराया जाएगा।

ये भी पढ़ें:गया जंक्शन पर 45 दिनों का मेगा ब्लॉक, कई ट्रेनों का रूट बदला; देखें लिस्ट
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Top News NEET अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।