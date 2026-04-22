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कोसी नदी के तेज बहाव में डूब गईं 10-12 साल की बच्चियां, तीन की मौत; एक लापता

Apr 22, 2026 07:12 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान संवाददाता, सुपौल
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सुपौल के गोपालपुर सिरे गांव की चार बच्चियां बुधवार को कोसी नदी में नहाने के दौरान डूब गईं। इनमें से 3 की मौत हो गई, जबकि एक की तलाश की जा रही है। सभी बच्चियों की उम्र 10 से 12 साल के बीच थी।

कोसी नदी के तेज बहाव में डूब गईं 10-12 साल की बच्चियां, तीन की मौत; एक लापता

बिहार के सुपौल में बुधवार को कोसी नदी में डूबने से तीन बच्चियों की मौत हो गई, जबकि एक अब भी लापता बताई जा रही है। घटना सदर प्रखंड के गोपालपुर सिरे पंचायत स्थित वार्ड दो की है। बुधवार दोपहर करीब ढाई बजे कोसी तटबंध के अंदर गोपालपुर सिरे गांव में आधा दर्जन से ज्यादा बच्चियां स्नान करने गई थीं। नदी के तेज बहाव की चपेट में आने से वे डूब गईं। बच्चियों की उम्र 10 से 12 साल के बीच थी।

बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद वहां मौजूद एक अन्य बच्ची बॉबी कुमारी ने अपनी सहेलियों को डूबता देख शोर मचाया। फिर गांव जाकर परिजनों को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इतने में वहां आपदा मित्र भी पहुंच गए। इसके बाद बच्चियों की खोजबीन शुरू कर दी गई।

इस क्रम में तीन बच्चियों गोपालपुर सिरे वार्ड दो निवासी ललित सादा की नंदनी कुमारी (10), प्रमोद सादा की बेटी सुनीता कुमारी (12), स्व पप्पू राम की पुत्री प्रियांशु कुमारी (12) के शव को बाहर निकाला गया। वहीं, बच्चेलाल सादा की 10 वर्षीय पुत्री राधिका कुमारी खबर लिखे जाने तक लापता थी।

कल सुबह से चलेगा रेस्क्यू अभियान

इस बाबत प्रभारी सीओ संदीप कुमार ने बताया लापता बच्ची की तलाश के लिए गुरुवार सुबह पांच बजे से ही एनडीआरएफ की टीम कोसी नदी में रेस्क्यू अभियान चलाएगी। उन्होंने बताया मृतकों के परिजनों को आपदा विभाग की ओर से मुआवजा की राशि मुहैया कराई जाएगी।

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घर से आधा किमी दूर हादसा

इधर, ग्रामीण सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि घर से करीब आधा किलोमीटर दूर कोसी नदी के गोपालपुर सिरे घाट पर सभी बच्चियां स्नान करने गई थीं। इसी क्रम में वह गहरे पानी में चली गईं और पानी के तेज बहाव की चपेट में आकर डूब गईं। उस वक्त वहां आसपास वहां कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ एक बच्ची बॉबी कुमारी मौजूद थी, जिसने ग्रामीणों को घटना की सूचना दी।

इसके बाद ग्रामीण और आपदा मित्रों ने एक साथ रेस्क्यू करके एक-एक कर तीन बच्चियों का शव बरामद किया। उधर, घटना की सूचना पाकर सदर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवाया।

सोनपुर में भी हादसा, एक ही परिवार के चार लोग गंडक में डूबे

बुधवार को ही सारण जिले के सोनपुर में भी ऐसा ही दुखद हादसा हुआ। यहां एक ही परिवार के चार लोग गंडक नदी में नहाने के दौरान डूब गए। इनमें से दो महिलाओं का शव बरामद कर लिया गया, जबकि दो बच्चे अभी लापत हैं जिनकी तलाश की जा रही है।

(सुपौल से नवीन कुमार की रिपोर्ट)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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